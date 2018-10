12. Oktober 2018, 18:55 Uhr Profil Juli Zeh

Schriftstellerin, die Handfestes gelernt hat und wohl bald Richterin wird.

Von Verena Mayer

Es gehört zum Leben von Künstlern, mit dem eigenen Tun zu hadern. Warum man sich mit Schreiben, Malen oder Musizieren quält, nichts Handfestes gelernt hat. Bei der Schriftstellerin Juli Zeh ist es umgekehrt. Sie hat eine sehr handfeste Ausbildung, nämlich zwei Staatsexamen in Jura, und könnte als Richterin oder Staatsanwältin arbeiten, zudem hat sie über Völkerrecht promoviert. Doch "dann kam mir die Schriftstellerei dazwischen", sagt Juli Zeh. Man erreicht die 44-Jährige auf der Frankfurter Buchmesse, wo sie von Termin zu Termin hetzt. Die Literatur ist das Feld, auf dem sie seit Jahren höchst erfolgreich ist, ihr Bestseller "Unterleuten" über ein Dorf in Brandenburg wurde vom ZDF verfilmt.

Das könnte sich nun ändern, und Juli Zeh könnte in ihren alten Beruf zurückkehren. Denn die SPD hat sie für das Amt einer Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg vorgeschlagen, das von seiner Funktion her im Land dem des Bundesverfassungsgerichts im Bund entspricht. Leute von außen vorzuschlagen, hat in Brandenburg Tradition, auch der Filmregisseur Andreas Dresen ist hier als Laienrichter tätig.

Was Juli Zeh als Verfassungsrichterin genau machen soll, wenn sie denn eingesetzt wird, weiß sie noch nicht. Nur, dass für sie ein Traum in Erfüllung gehe, "die Verwirklichung meines ursprünglichen Berufswunsches". Sie spricht in langen, manchmal verschachtelten Sätzen, denen man das Jurastudium anmerkt. Ihren bislang letzten Einsatz in einem Gerichtssaal hatte sie während des Referendariats. Da sollte sie für die Staatsanwaltschaft plädieren, es ging um Drogen. Sie blieb bei ihrer Forderung weit unter dem späteren Strafmaß des Gerichts, "das ging natürlich gar nicht", sonst sei man aber zufrieden mit ihr gewesen. "Das Praktische" am Richterberuf hat nie aufgehört, sie zu faszinieren. Auch an ihrer neuen Aufgabe reize sie die Lebensnähe, sagt sie. So könne man etwa an Verfassungsbeschwerden ablesen, was die Leute bewegt, "das ist ein Stimmungsbild".

Sie selbst hat schon einmal eine Beschwerde eingebracht, 2013 wollte sie gegen die Speicherung von biometrischen Daten in ihrem Reisepass vorgehen (das Bundesverfassungsgericht nahm die Beschwerde dann nicht zur Entscheidung an). Datenschutz und Freiheitsrechte waren schließlich auch die Themen, für die sie sich in der Öffentlichkeit starkmachte, Juli Zeh saß in zahlreichen Talkshows, sprach darüber mit Politikern wie Sigmar Gabriel oder Heiko Maas.

Die Nähe zur Politik war ihr buchstäblich in die Wiege gelegt. Zehs Vater war Direktor beim Deutschen Bundestag in Bonn, sie wuchs in Bad Godesberg damit auf, dass Politik ein Gesprächsthema am Familientisch ist "wie bei anderen Leuten das Wetter", wie sie in einem Interview sagte. Sie blieb immer politisch interessiert, im Bundestagswahlkampf 2005 unterstützte sie zusammen mit anderen Prominenten Gerhard Schröder.

Richter müssen unabhängig sein. Hat sie denn keine Angst, wegen ihrer politischen Äußerungen als befangen wahrgenommen zu werden? Sicher, das könnten manche denken, sagt Juli Zeh. Aber ihr sei vollkommen klar, dass ein Richteramt "kein Stehplatz für persönliche Ansichten" sei, sondern eine Funktion. Für die sie noch dazu "gut ausgebildet" sei.

Und wie sieht es umgekehrt aus, mit dem Schreiben? Sie werde weiterhin als Schriftstellerin arbeiten, sagt Juli Zeh, als ehrenamtliche Richterin sei sie ja nicht immer acht Stunden am Tag beschäftigt. Was ihr Leben als öffentliche Person betreffe, so hat sich Zeh, die mit ihrer Familie auf einem Bauernhof in Brandenburg lebt, zuletzt auf ihr neues Buch konzentriert, den Roman "Neujahr" über eine zwischen Kindern und Berufen zerrissene Familie. Generell glaube sie aber nicht, dass man sich als Richterin vollkommen aus der Öffentlichkeit zurückziehen müsse, sagt Zeh. "Ich kann mich nicht in eine Maschine verwandeln."