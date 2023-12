Pakistans Regierung hat aus Solidarität mit den Palästinensern Neujahrsfeierlichkeiten verboten. "In Anbetracht der ernsten Lage in Palästina und als Zeichen der Solidarität mit unseren palästinensischen Brüdern und Schwestern wird es ein striktes Verbot durch die Regierung für jegliche Art von Neujahrsveranstaltungen geben", sagte der geschäftsführende Premierminister Anwarul Haq Kakar laut der Zeitung Dawn in einer Ansprache an die Nation am Donnerstag. Die südasiatische Atommacht mit mehr als 240 Millionen Einwohnern ist mehrheitlich muslimisch. Nach Kriegsbeginn hatten extremistische Gruppen in Pakistan immer wieder zu Protesten aufgerufen.