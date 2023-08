Mob greift Kirchen an

Eine wütende Menschenmenge hat in Pakistan mehrere Kirchen angegriffen. Zahlreiche Menschen zogen am Mittwoch durch ein christliches Viertel der Stadt Jaranwala in der Provinz Punjab. Der Mob beschuldigte demnach mindestens zwei Christen, den Koran entwürdigt zu haben. Pakistans Bischof Azad Marshall forderte die Polizei zum Handeln auf: "Bibeln wurden geschändet und Christen wurden gefoltert und schikaniert, weil sie fälschlicherweise beschuldigt wurden, gegen den Heiligen Koran verstoßen zu haben", teilte er auf dem Twitter-Nachfolger X mit. Die pakistanischen Blasphemiegesetze sehen im Extremfall den Tod für die Beleidigung des Islams oder des Propheten Mohammed vor.