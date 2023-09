Behörden haben einen der wichtigsten Grenzübergänge zwischen Afghanistan und Pakistan am Freitag nach mehr als einer Woche wieder geöffnet. Seit Freitagmorgen passierten bereits Tausende Menschen und Hunderte Lastwagen den Torkham-Grenzübergang, wie ein pakistanischer Grenzbeamter sagte. Der Übergang war vergangene Woche nach einem Schusswechsel zwischen Grenzbeamten geschlossen worden. Die Öffnung folgte auf Zusagen der in Afghanistan regierenden militant-islamistischen Taliban an die Regierung in Islamabad. An der Grenze kam es zuletzt häufiger zu Schusswechseln. Pakistan wirft den Taliban in Afghanistan vor, den pakistanischen Taliban Schutz zu gewähren. Die Regierung in Kabul weist die Vorwürfe zurück.