Afghanische Flüchtlinge in Pakistan, die auf eine Asylzusage in einem westlichen Land warten, dürfen bis Ende Februar in Pakistan bleiben. Die pakistanische Regierung verlängerte deren Abschiebefrist von Ende des Jahres um zwei Monate, wie die Zeitung Dawn am Donnerstag berichtete. Das betrifft auch Tausende Afghaninnen und Afghanen, die auf eine Einreise nach Deutschland hoffen. Sie müssen für ihre Anträge und Sicherheitsüberprüfung nach Pakistan, weil es in Afghanistan keine deutsche Vertretung mehr gibt. Die pakistanische Regierung hatte Anfang Oktober Ausländern ohne gültige Aufenthaltspapiere ein Ultimatum bis Ende des Monats gestellt, um das Land zu verlassen. Das betraf etwa 1,7 Millionen der rund 4 Millionen im Nachbarland lebenden Afghaninnen und Afghanen.