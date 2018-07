25. Juli 2018, 18:48 Uhr Pakistan Das Militär entscheidet mit

Bei der Parlamentswahl in Pakistan ziehen noch immer die Generäle die Strippen. Offenbar haben sie auch den Favoriten Imran Kahn unterstützt.

Von Tobias Matern

Die Armee hatte mehr als 350 000 Soldaten abgestellt, um die Wahllokale zu sichern. (Foto: Anjum Naveed/AP)

Es war ein historischer Tag, einerseits. Denn erst zum zweiten Mal in der Geschichte Pakistans hat eine zivile Regierung eine volle Amtszeit überstanden, wenn auch nur mit Schrammen. Andererseits rechneten die wenigsten Pakistaner damit, dass sich die Machtverhältnisse durch ihre Stimmabgabe bei der Parlamentswahl entscheidend verändern. Dafür gilt die Armee im Atomstaat als zu mächtig. Überschattet wurde der Wahltag von einem Anschlag in der Provinzhauptstadt Quetta. Mindestens 30 Menschen starben, als sich ein Selbstmordattentäter vor einem Wahllokal in die Luft sprengte. Zu dem Anschlag bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

106 Millionen Wähler waren am Mittwoch aufgerufen, das nationale Parlament und die Provinzparlamente neu zu besetzen. Als ein Favorit für den Wahlsieg galt der offenbar vom Militär unterstützte Imran Khan, erste Erhebungen sahen seine Partei am Abend vorn. Seit gut 20 Jahren versucht sich der Mann, der im Jahr 1992 als Kapitän der Kricket-Weltmeistermannschaft ganz Pakistan in Ekstase versetzte, als Politiker. Er wettert gegen Amerika und sucht die Nähe zu religiösen Hardlinern. Khan betont, im von Vetternwirtschaft und Patronage geprägten Pakistan einen strikten Antikorruptionskurs fahren zu wollen, sollte er an die Macht kommen. Mit diesem Versprechen findet er vor allem bei jungen Wählern Gehör, die in der muslimischen Nation die Mehrheit stellen. Doch wie er die lahmende Wirtschaft ankurbeln und den Extremismus bekämpfen will - dazu bleiben seine Aussagen vage.

Tonangebend in dem muslimischen Land ist nach wie vor das Militär, das in der gut 70-jährigen Geschichte Pakistans ohne Unterbrechung die Geschicke lenkt - offen oder verdeckt. Auch auf diese Wahl haben die Generäle massiv Einfluss genommen. Im vergangenen Jahr hatte ein Gericht mit Duldung des Militärs Premierminister Nawaz Sharif nach Veröffentlichungen in den sogenannten Panama Papers entlassen. Die Richter beriefen sich auf eine Passage in der Verfassung, mit deren Hilfe unehrliche Politiker ihr Amt verlieren können. Das Gesetz stammt aus den Achtzigerjahren und wurde von einem Militärdiktator erlassen. Nach Einschätzung von Analysten war Sharifs versöhnlicher Kurs gegenüber dem Erzfeind Indien für das Militär ein zentraler Grund, ihn aus dem Amt zu vertreiben. Stattdessen scheinen die Generäle Khan und seine Partei PTI zur Macht verhelfen zu wollen. Die Armee hatte mehr als 350 000 Soldaten abgestellt, um die Wahllokale zu sichern. Vertreter der Zivilgesellschaft hielten es aber auch für denkbar, dass das Militär so Einfluss auf den Ausgang der Abstimmung nehmen wollte.

Ex-Premier Sharif war nach einem Aufenthalt in London kurz vor der Wahl nach Pakistan zurückgekehrt, um für seine Partei PML-N zu werben. Er wurde verhaftet und sitzt eine Haftstrafe ab. Ein starkes Wahlergebnis könnte aber dazu führen, dass er bald wieder auf freien Fuß kommt. Die PML-N ist eine von der Sharif-Familie dynastisch geführte Partei, für die nun Shahbaz Sharif, Bruder des geschassten Regierungschefs, die Fehde mit den Generälen zugunsten des Clans entscheiden soll. Vor allem im Punjab, Pakistans bevölkerungsreichster Provinz, ist die PML-N traditionell stark. Aber laut erster Trends am Abend lag die PTI von Khan landesweit zunächst vorne, was ein Sprecher der PML-N noch vor Bekanntgabe der offiziellen Ergebnisse zum Anlass nahm, den Vorwurf der Wahlmanipulation in den Raum zu stellen.