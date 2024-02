Bei zwei Explosionen kurz vor der Parlamentswahl in Pakistan haben mindestens 26 Menschen ihr Leben verloren. Nach Angaben lokaler Behörden wurden am Mittwoch zahlreiche weitere Personen verletzt. Die Explosionen (Foto: ReuterS) ereigneten sich in der Provinz Belutschistan in der Nähe von Büros von Kandidaten, die am Donnerstag bei der Wahl antreten. Die Gewalt schürt Sorgen, dass es zu weiteren Anschlägen kommt. Behörden teilten mit, die Sicherheitsmaßnahmen verstärken zu wollen. Wer für die Anschläge verantwortlich ist, blieb unklar. Ex-Ministerpräsidenten Imran Khan - der Gewinner der vergangenen Wahl - sitzt im Gefängnis und nicht antreten. Er war durch ein Misstrauensvotum im Parlament abgesetzt worden. Nach der Wahl soll für die nächsten fünf Jahre eine neue Regierung gebildet werden. 128 der 241 Millionen Einwohner des Landes dürfen wählen.