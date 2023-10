Pakistan hat nach einer Serie von Anschlägen alle illegal Eingewanderten - darunter mehr als 1,7 Millionen afghanische Staatsbürger - des Landes verwiesen. "Wir haben ihnen eine Frist bis zum 1. November gesetzt", sagte Innenminister Sarfraz Bugti am Dienstag. Danach würden sie gewaltsam ausgewiesen. Seinen Angaben zufolge wurden 14 der 24 Selbstmordattentate in Pakistan in diesem Jahr von Afghanen verübt. Bugti bezifferte die Gesamtzahl der afghanischen Flüchtlinge in seinem Land auf 4,4 Millionen. Hintergrund ist die Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan. Eine Stellungnahme der Regierung in Kabul lag zunächst nicht vor.