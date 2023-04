In Österreich hieß das zuletzt: "Wenn du mich bezahlst, so schütze ich dich vor negativer Berichterstattung."

Missbrauch von anvertrauter Macht zum persönlichen Nutzen sei eigentlich gar nicht so schlimm, finden junge Österreicherinnen und Österreicher laut einer Umfrage. Ein ABC der Korruption - von Anstand bis Zechkumpan.

Von Martin Zips

"Jeder Vierte hält Österreich für ein sehr korruptes Land." So deutete der Wiener Standard diese Woche die Ergebnisse einer Umfrage, welche die Zeitung vor einigen Tagen selbst in Auftrag gegeben hatte. Ein Linzer Marktforschungsinstitut hatte unter anderem herausgefunden, dass gerade die jüngeren Österreicherinnen und Österreicher den "Missbrauch von anvertrauter Macht zum persönlichen Nutzen" gar nicht so schlimm finden. Das sind keine guten Aussichten! Es ist höchste Zeit für ein kleines "Anti-Korruptions-ABC".