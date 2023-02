Interview von Dominik Prantl

Franz Essl verbrachte schon als Kind viel Zeit in der Natur. Mit 14 Jahren bat er seine Eltern in den 80er-Jahren um das erste Bestimmungsbuch. Inzwischen lehrt der 50-jährige Ökologe am Department für Botanik und Diversitätsforschung in Wien - und wurde kürzlich vom Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalistinnen Österreich zum Wissenschafter des Jahres 2022 gewählt.