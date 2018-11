13. November 2018, 18:44 Uhr Nordrhein-Westfalen Landtag ermittelt zu Feuertod

Aufgrund einer Verwechslung saß ein 26-jähriger Syrer unschuldig in Haft. Dann verbrannte er in seiner Zelle. Nun soll ein Untersuchungsausschuss klären, wie es dazu kommen konnte.

Von Christian Wernicke , Düsseldorf

Der grausame Feuertod eines wochenlang zu Unrecht inhaftierten Syrers wird durch einem Untersuchungsausschuss des Landtags von Nordrhein-Westfalen aufgearbeitet. Nach den NRW-Grünen forderte am Dienstag auch die oppositionelle SPD-Fraktion die Einsetzung eines Sondergremiums, um die genauen Umstände des Todes des 26-jährigen Amed Amed zu prüfen. Der Gefangene hatte am 17. September in seiner Zelle in der JVA Kleve selbst ein Feuer entfacht - und etwa 20 Minuten später über eine Gegensprechanlage zunächst vergeblich das Wachpersonal um Hilfe gerufen. Zwölf Tage später erlag er seinen Verletzungen. Der SPD-Abgeordnete Sven Wolf hielt NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) nun vor, entscheidende Fragen des Falls nicht beantwortet zu haben: "Das macht aus einer menschlichen Tragödie einen politischen Skandal!" So sei bisher ungeklärt, warum der unschuldige Syrer mit einem Straftäter aus Mali verwechselt wurde und warum er, obwohl offenbar suizid-gefährdet, im Gefängnis nicht angemessen betreut wurde.