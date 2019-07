31. Juli 2019, 00:00 Uhr Spannungen in Ostasien Nordkorea provoziert mit weiterem Raketentest

Das südkoreanische Militär berichtet von mehreren Projektilen, die ins Meer gefeuert wurden. Schon in der vergangenen Woche hatte das Regime mehrere Raketen getestet.

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben mehrere unidentifizierte Geschosse abgefeuert. Die Flugkörper seien von der Ostküste des Landes aus abgeschossen worden, erklärte der südkoreanische Generalstab. Das Militär beobachte die Lage. Eine Stellungnahme der US-Regierung war zunächst nicht zu erhalten.

Erst am Donnerstag hatte Nordkorea Raketen getestet, die nach südkoreanischen Angaben dem russischen Modell Iskander ähnlich waren. Diese kann auf Kurzstrecken eingesetzt werden und ist kernwaffenfähig. Laut Pjöngwang war dies eine Warnung an Südkorea wegen dessen "ultramoderner Angriffswaffen" und geplanten Militärübungen mit den USA. Die Erklärung richtete sich an "südkoreanische militärische Kriegstreiber". Davor feuerte Nordkorea im Mai drei Geschosse ins Meer ab.

UN-Resolutionen verbieten Nordkorea - das mehrfach Atombomben getestet hat - die Starts von ballistischen Raketen kurzer, mittlerer und langer Reichweite. Solche Raketen sind in aller Regel Boden-Boden-Raketen, die einen konventionellen, chemischen, biologischen oder atomaren Sprengkopf befördern können.