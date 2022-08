Gazprom:Dreitägige Abschaltung von Nord Stream 1 angekündigt

Die Ostseepipeline Nord Stream 1 in Lubmin, Mecklenburg-Vorpommern.

Der russische Energiekonzern Gazprom will die Gas-Pipeline von Ende August an erneut "warten". FDP-Politiker Kubicki fordert zuvor, Nord Stream 2 zu öffnen.

Russland hat angekündigt, Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 erneut für drei Tage zu unterbrechen. Vom 31. August bis zum 2. September werde wegen Wartungsarbeiten kein Gas nach Deutschland fließen, teilt der Staatskonzern Gazprom mit.

Danach sollten täglich wieder 33 Millionen Kubikmeter Erdgas geliefert werden. Das entspricht den 20 Prozent der täglichen Maximalleistung, auf die Russland die Lieferung schon vor einigen Wochen verringert hat. In den drei Tagen müsse die einzige funktionierende Turbine der Kompressorstation Portowaja überprüft und überholt werden, heißt es von Gazprom. Dies solle in Zusammenarbeit mit Spezialisten von Siemens Energy geschehen.

Das Haus von Wirtschaftsminister Robert Habeck teilt mit, die Wartungsmeldung zur Kenntnis genommen zu haben. "Wir beobachten die Lage in engem Austausch mit der Bundesnetzagentur", heißt es in einer Stellungnahme des Ministeriums.

Wegen angeblich nötiger Reparaturen hatte Gazprom schon seit längerem den Gasfluss gedrosselt. Um eine in Kanada reparierte Turbine zurückzuholen, bat Deutschland die Regierung in Ottawa um eine Ausnahme von den Sanktionen gegen Moskau. Doch als das Aggregat zurück in Deutschland war, zeigte Gazprom keine Eile, es einzubauen. Gazprom sprach von fehlenden Papieren. Die Bundesregierung warf Moskau deshalb vor, die technischen Probleme nur vorzutäuschen.

Diskussion um Nord Stream 2

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sagt, Russland nutze seine Gaspipelines dazu, die europäischen Regierungen zu erpressen. Zugleich kritisiert er die "absurden Äußerungen" in Deutschland, Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. "Russland braucht diese Pipelines nur, um in Europa Probleme zu schaffen, nicht um mit Gas zu helfen", sagt er.

Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki hatte am Freitag gefordert, russisches Gas durch die fertige, aber brachliegende Leitung Nord Stream 2 zu beziehen. "Wir sollten Nord Stream 2 jetzt schleunigst öffnen, um unsere Gasspeicher für den Winter zu füllen", sagte Kubicki dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Diese Äußerungen stießen auch in Deutschland auf Kritik, unter anderem von Grünen-Chef Omid Nouripour. Wenn der russische Präsident Wladimir Putin nicht liefere, dann liefere er eben nicht, sagte Nouripour. "Es ist völlig egal, wie viele leere Pipelines da gerade offen sind." Auch Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner ging auf Distanz. Er halte den Vorschlag für "falsch und abwegig", sagte eine Sprecherin seines Ministeriums in Berlin. Die Inbetriebnahme der fertig gebauten Pipeline Nord Stream 2 wurde von der Bundesregierung auf Eis gelegt.