SZ am Morgen

Wer wird neuer Premierminister? In London werden bereits die Wettquoten erstellt - wie hier vor dem Parlament.

Was wichtig ist und wird.

Von Carina Seeburg

Was heute wichtig ist

Tories suchen neuen Regierungschef im Eiltempo. Die Konservativen geben sich nur eine Woche Zeit, um die Nachfolge von Premierministerin Truss zu regeln. Wer kommt infrage? Wie läuft das Verfahren ab? Und hat Ex-Premier Johnson wirklich eine Chance? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel

EU will illegale Migration über Balkan-Routen begrenzen. Die Grenzschutzagentur Frontex soll verstärkt in der Region Präsenz zeigen, kündigen Bundesinnenministerin Faeser und EU-Innenkommissarin Johansson an. Bei einem Treffen mit Innenministern der Westbalkanstaaten sei außerdem vereinbart worden, dass Serbien seine Visapolitik ändern werde. Zum Artikel

Erste Ergebnisse der Compliance-Untersuchung im RBB belasten Schlesinger. In einer Sondersitzung des Rundfunkrats in Potsdam präsentierten die Anwälte den Kontrollgremien des RBB einen Zwischenbericht zur Frage, inwiefern die ehemalige Intendantin gegen die internen Regeln ihres Senders verstoßen hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Gerichtsprozess wegen sexueller Belästigung: Freispruch für Spacey. Anthony Rapp hatte den Hollywood-Star Kevin Spacey auf 40 Millionen Dollar Schmerzensgeld verklagt, sich aber in Widersprüche verstrickt und damit Zweifel bei den Geschworenen geweckt. In den USA ist nun kein weiteres Verfahren mehr gegen den Schauspieler anhängig - in Großbritannien jedoch schon. Zum Artikel

EMA-Empfehlung: Corona-Impfung auch für Babys und Kleinkinder. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat den Weg für die beiden Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna nun auch für Kinder ab sechs Monaten freigemacht. Die Entscheidung der Ständigen Impfkommission steht noch aus. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Krieg und Energiekrise

Einigung im Energiestreit bei EU-Gipfel. Die Staats- und Regierungschefs wollen Maßnahmen zur Eindämmung der Energiepreise für Haushalte und Unternehmen ausarbeiten. Bundeskanzler Scholz zufolge verständigen sich die Länder auf gemeinsame Gaseinkäufe. Zum Artikel

Russische Angriffe haben die Stromversorgung der Ukraine schwer getroffen. Generatoren sind längst ausverkauft, die Metro-Rolltreppen werden abgestellt, in ukrainischen Städten geht das Licht aus. Wie sich die kriegsgebeutelte Millionenstadt Charkiw auf einen harten Winter vorbereitet. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij: Russland plant Angriff auf Staudamm. Dem ukrainischen Präsidenten zufolge plant das russische Militär einen Angriff auf einen Damm und die Anlagen des Wasserkraftwerks unterhalb der Stadt Saporischschja. Hunderttausende Menschen könnten demnach von der Sprengung betroffen sein. Zum Liveblog