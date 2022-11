Von Kassian Stroh

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Biden: Hinweise auf ukrainische Flugabwehrrakete nach Explosion in Polen. Wenige Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze entfernt kommt es zu einer heftigen Detonation. Am Rande des G-20-Gipfels ruft der US-Präsident Verbündete zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Die Regierungschefs wollen nun die Untersuchungen abwarten. Biden aber spricht von Informationen über die Flugbahn der Rakete, die es unwahrscheinlich machten, dass Russland diese abgefeuert habe. Zum Liveblog

Was wir über den Vorfall in Polen wissen. Es gibt Berichte, wonach die Detonation durch eine in Russland hergestellte Rakete ausgelöst wurde. Wo sie abgefeuert wurde, ist unklar - womöglich war es eine Flugabwehrrakete der Ukraine. Ein Überblick darüber, was bisher bekannt ist und was nicht. Zum Artikel

Polen gibt sich besonnen. Während andere Länder von Eskalation sprechen und den möglichen Raketeneinschlag im Südosten Polens verurteilen, bemüht sich die Regierung in Warschau um Zurückhaltung. Der Nationale Sicherheitsrat und das Kabinett treffen sich in der Nacht zu Sondersitzungen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Trump kandidiert noch einmal. In einer langen Ansprache auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida erklärt der vormalige US-Präsident, er werde wieder ins Rennen um das Weiße Haus einsteigen. Seinen Anhängern sagt er: "Bald werden wir wieder eine großartige Nation sein." Allerdings wächst nach den schlechten Ergebnissen der Midterm-Wahlen bei den Republikanern die Kritik an Trump. Zum Artikel

Klimagipfel geht in entscheidende Phase. In Scharm el-Scheich bleiben den Verhandlern nur noch zwei, drei Tage Zeit, um die letzten Streitpunkte auszuräumen. Davon gibt es viele - etwa bei der Frage, wie die Staaten den Ausstoß von Treibhausgasen schneller reduzieren können, oder auch beim Umgang mit Schäden, die der Klimawandel schon heute anrichtet. Zum Artikel

Der Welthandel trotzt allen Krisen. Pandemie, Krieg, gerissene Lieferketten: Trotz allem wächst der globale Warenverkehr. Er hat nach einem anfänglichen Einbruch in der Corona-Pandemie zuletzt wieder ein Rekordniveau erreicht, wie eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey zeigt. Zum Artikel

Was ein milder Winter für den Gasverbrauch bedeuten würde. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert moderate Temperaturen - das könnte helfen, die notwendigen Einsparungen von mindestens 20 Prozent beim Gasverbrauch auch in den kommenden Monaten durchzuhalten. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren könnte der Winter dennoch kühl ausfallen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bayern lockert die Corona-Regeln. An diesem Mittwoch fällt im Freistaat die Isolationspflicht für Corona-Infizierte weg. Sie müssen dann nicht mehr zu Hause bleiben, aber eine Maske tragen. Was heißt das für Altenheime und Kliniken? Was gilt für Schüler und Lehrer? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Artikel

Der letzte Test der Nationalmannschaft. Direkt vor der Weltmeisterschaft spielen Deutschlands Fußballer an diesem Mittwoch gegen Oman. Der Bundestrainer sucht nach der optimalen Besetzung für seine Offensive: Mit Müller oder ohne? Wie ist die Rolle von Götze? Hier erhofft Flick sich ein paar Erkenntnisse, muss aber stark auf die Regeneration seiner Spieler achten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen