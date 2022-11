Die WM in Katar könnte zu einem Form-schlägt-Klasse-Turnier werden. Umso mehr baut Bundestrainer Hansi Flick auf die kurze Vorbereitung im Sultanat Oman, die ihn an ein gewinnbringendes Trainingslager mit dem FC Bayern erinnert.

Von Christof Kneer, München

Die erste Niederlage erlitt Paris St. Germain bereits, bevor der Ball auch nur in die Nähe von Kingsley Coman gekommen war. Wobei man nicht wissen kann, ob diese erste kleine Niederlage nicht vielleicht mit der großen zusammenhing, die ein paar Tage später folgen sollte, im Champions-League-Finale von Lissabon. Mit 0:1 unterlagen die Franzosen im August 2020 dem FC Bayern, was nach allgemein anerkannter Lesart vor allem daran lag, dass Joshua Kimmich in der 59. Spielminute eine Halbfeldflanke schlug, die wahrscheinlich aus alter Gewohnheit ins Zentrum Richtung Robert Lewandowski flog, aber erst beim dahinter stehenden Coman niederkam. Coman schloss die Augen, bevor er köpfte, und als er die Augen wieder öffnete, sah er auch nicht viel, weil die Mitspieler jubelnd auf ihn einsprangen. Es blieb das einzige Tor an diesem heiligen Abend, und der Bayern-Trainer, Hansi Flick, durfte sich im Stillen dafür beglückwünschen, dass er Coman extra für dieses Endspiel in die Startelf zurückgeholt hatte.

Einige Wochen vor diesem Finalturnier hatte Flick schon eine andere wichtige Entscheidung getroffen. Er beschloss, mit seinem Team nicht gleich den lebendigen Finalort Lissabon anzusteuern, sondern die Algarve als Zwischenziel ins bayerische Navigationssystem einzugeben. Vier Nächte verbrachten die Bayern im "Cascade Wellness & Lifestyle Resort", das Flicks Assistent beim FC Bayern, der junge Danny Röhl, empfohlen hatte; er kannte das Haus aus seiner Zeit bei RB Leipzig. Später erfuhren die Münchner, dass die Verantwortlichen von Paris St. Germain die Anlage ebenfalls angefragt hatten. Aber sie kamen zu spät. Und zogen dann direkt in den Trubel der Hauptstadt, wo sie ein paar Tage später - siehe oben - bestens gelaunten Bayern unterlagen.

Hansi Flick hat wieder an die Algarve denken müssen, als er nun, gut zwei Jahre später, mit seiner neuen Mannschaft das Kempinski-Hotel in Maskat/Oman ansteuerte. Zuvor war die DFB-Delegation am nahe gelegenen Flughafen von Maskat einer Linienmaschine mit Sonderlackierung entstiegen, wie überall vermerkt wurde, weil die Lackierung eine tadellose Botschaft ("Diversity Wins") offenbarte. Aber der Anstrich passte auch im übertragenen Sinne: In Maskat möchte Flick seiner WM-Kampagne jene Art von Sonderlackierung verpassen, die im Idealfall fünf Wochen glänzen soll.

In Oman gehe es bis Donnerstag vor allem darum, "uns akklimatisieren und erholen zu können und die Körner aufzufüllen", so sagt es der Bundestrainer, es ist ein knapp formulierter Auftrag, den der Mittelfeldspieler Kimmich noch knapper fasst. "Ein bisschen runterfahren" wolle man, meint der Münchner, der genau weiß, was damit gemeint ist. Kimmich war vor zwei Jahren ein führendes Mitglied der Reisegruppe an die Algarve, was den Kurztrip nach Oman für Flick besonders reizvoll macht. Er ist mit seinen Erfahrungen nicht allein. Die Erkenntnis, wie gewinnbringend so ein Abstecher sein kann, teilt er mit seinen ehemaligen Bayern-Spielern Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Thomas Müller und Leon Goretzka und im Übrigen auch mit Danny Röhl und Hermann Gerland, die damals wie heute zu seinem Trainerstab zählten. Sie haben es alle erlebt, und deshalb glauben sie auch alle daran. Oman soll nun ihre Algarve werden.

Flick ist ein Trainer für die Kabine - er braucht den Spirit, der im Trainingslager entstehen kann

Beim FC Bayern schwärmen sie bis heute von diesen vier Tagen, sie sind bis heute davon überzeugt, dass sie an der Algarve jene goldene Fährte aufgenommen haben, die am Ende zu Comans Kopfball führte. Es war ein Kurztrip für alle Sinne: ein paar gezielte Reize im Training, ein paar identitätsstiftende Momente am Pool, ein wenig Theorieunterricht. Die Mannschaft begann an der Algarve, sich in ein Turnier hineinzufühlen, das noch 300 Kilometer entfernt, aber auf eine angenehme Art und Weise doch schon da war.

Es wird oft gesagt, dass Flick ein Trainer für die Kabine sei, dass er es wie kaum ein Zweiter verstehe, ein scharfes Leistungsklima herzustellen, in dem sich gleichzeitig alle geborgen fühlen. Auch deshalb ist Flick ein Anhänger von Trainingslagern - er will dort nicht nur Lauf- und Passwege einprogrammieren, sondern auch einen unerschütterlichen Glauben ans große Ganze. Das klingt so banal, wie es keinesfalls ist. Welchen DFB-Teilnehmer der Weltmeister-WM von 2014 man auch befragt, man wird immer dieselbe Antwort zu hören bekommen: Dass sich bereits im Trainingslager in Südtirol eine Ahnung aufbaute, die sich in Brasilien zu einem Gefühl der Unschlagbarkeit verdichtete und die Elf das Algerien-Spiel im Achtelfinale ebenso überstehen ließ wie so manche innerbetriebliche Debatte.

Alle Nationaltrainer ahnen, dass in Katar aufgrund der begrenzten Vorbereitungszeit ein Form-schlägt-Klasse-Turnier bevorstehen könnte. Wer am konsequentesten in den Turniertunnel eintaucht und am schnellsten seine Puzzleteile zusammenbringt, könnte einen Vorteil gegenüber jenen besitzen, die sich erst mühsam ins Turnier hineinkämpfen müssen.

Nach ihrem Algarve-Trip sind die Bayern damals übrigens recht ordentlich in dieses Finalturnier gestartet: Kaum in Lissabon angekommen, besiegten sie den FC Barcelona 8:2.