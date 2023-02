Von Dimitri Taube

Was heute wichtig ist

USA: Chinesischer Spionageballon fliegt über Montana. Der Aufklärungsballon wird über einem Gebiet gesichtet, in dem sich auch ein Stützpunkt der US-Luftwaffe befindet. Auf einen Abschuss verzichtet das US-Militär bislang. Zum Artikel (SZ Plus)

Holocaust-Überlebender Sally Perel ist tot. Perel starb im Alter von 97 Jahren in seinem Haus in Israel, wie die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem mitteilte. International bekannt wurde der gebürtige Deutsche durch seine Autobiografie "Ich war Hitlerjunge Salomon". Zum Artikel

Giorgia Meloni kommt nach Deutschland. Italiens Ministerpräsidentin wird in Berlin zum Antrittsbesuch erwartet. Es ist eine Etappe von vielen außerhalb Italiens. Derzeit kommt die postfaschistische Politikerin im Ausland deutlich besser an als im eigenen Land. In der EU wird ihr angerechnet, dass sie bei der Unterstützung der Ukraine auf Kurs bleibt und den italienischen Staatshaushalt in Ordnung hält. Zum Artikel

TV-Kritik zu "Maybrit Illner": Die neue Bedrohung heißt Arbeiterlosigkeit. In Deutschland fehlen an allen Ecken Arbeitskräfte. Die Runde im ZDF diskutiert darüber, wie sich das ändern ließe. Der CDU-Wirtschaftspolitiker Linnemann schlägt vor, dass wer das reguläre Rentenalter erreicht hat und weiter arbeiten will, das steuerfrei tun dürfen sollte. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Bundesregierung sucht weltweit nach Panzergeschossen. Der Flugabwehrpanzer Gepard gilt in der Ukraine als eines der besten von Deutschland geschickten Rüstungsgüter. Doch es gibt ein riesiges Problem mit dem Munitionsnachschub. Zwar lagern große Mengen in der Schweiz und in Brasilien, doch beide Länder wollen diese nicht freigeben. Also wird Deutschland in Katar vorstellig. Zum Artikel (SZ Plus)

CIA-Chef: "Müssen Putins Hybris erschüttern". Dem russischen Präsidenten müsse klargemacht werden, dass er nicht nur nicht weiter in die Ukraine vorrücken könne, sondern auch Gefahr laufe, bereits Erobertes zu verlieren, sagt der Chef der CIA, William Burns. Zum Liveblog zum Krieg

Russische Armee rückt von mehreren Seiten auf Bachmut vor. Auch südlich der Stadt Donezk, in der Gegend von Wuhledar, und im Norden, bei der Stadt Kreminna in der Oblast Luhansk, haben russische Verbände in den vergangenen Tagen mehr und mehr die Initiative übernommen. Die Regierung in Kiew warnt vor einer großen Offensive Russlands, für die es jedoch laut Experten bisher keine Anzeichen gibt. Zum Artikel

Reportage aus Bachmut: Auch in der Hölle gibt es Leben (SZ Plus)

Finnland will der Nato nicht ohne Schweden beitreten. Auch wenn der türkische Präsident Erdoğan wütet und droht: Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin stellt mit ihrem schwedischen Kollegen Ulf Kristersson klar, dass beide Länder nur gemeinsam Mitglieder des westlichen Militärbündnisses werden. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen