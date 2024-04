Erstes Verfahren gegen mutmaßliche Reichsbürger beginnt. Neun mutmaßliche Reichsbürger der Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß müssen sich von diesem Montag an vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verantworten. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen und die sogenannte "Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens". Zum Artikel

Spaniens Regierungschef verkündet Entscheidung über Rücktritt. Ministerpräsident Sánchez will an diesem Montag mitteilen, ob er sein Amt infolge einer Korruptionsanzeige gegen seine Ehefrau niederlegt. Der sozialistische Politiker hatte vergangene Woche überraschend angekündigt, er erwäge einen Rücktritt. Für eine fünftägige Bedenkzeit hatte er alle öffentlichen Termine abgesagt. Zum Artikel (SZ Plus)

Gaza-Verhandlungen in Riad und Kairo starten. Die Außenminister mehrerer Länder treffen sich an diesem Montag in Saudi-Arabien, um über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln der Hamas zu sprechen. Zudem wird eine Delegation der Terrorgruppe in Ägypten erwartet. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

EXKLUSIV: IfW-Untersuchung: Immobilienpreise am Standrand deutlich günstiger. Eine Wohnung im Zentrum großer Metropolen bleibt für viele Menschen unerschwinglich - trotz zuletzt gesunkener Preise. Ein paar Kilometer abseits kann das schon anders aussehen, wie eine aktuelle Auswertung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) zeigt. Je nach Stadt kosten Eigentumswohnungen in den weniger angesagten Stadtvierteln teilweise nur halb so viel wie in den jeweils teuersten Gegenden der Städte. Zum Artikel (SZ Plus)

Klitschko beklagt schlechtes Verhältnis zu Selenskij. Kiews Bürgermeister bemängelt mit Blick auf sein Verhältnis zum Präsidenten einen mangelnden Zusammenhalt führender Politiker in der Ukraine - und kritisiert die Korruption im Land. Die Lage an der Front wird dem Oberkommandierenden der Ukraine zufolge schwieriger. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Darmstadt verliert und steigt aus der Fußball-Bundesliga ab. Nach nur einem Jahr in der ersten Liga steht nach dem 31. Spieltag fest, dass die Mannschaft von Trainer Lieberknecht den Klassenerhalt verpasst - der Tabellenletzte enttäuscht auch beim 0:1 gegen Heidenheim. Die Hessen bleiben damit im 13. Heimspiel in Folge sieglos. Zum Artikel

