Von Julia Hippert

Was heute wichtig ist

Rock-Legende Tina Turner ist tot. Die gebürtige Amerikanerin starb am Mittwoch im Alter von 83 Jahren in der Schweiz, wo sie seit vielen Jahren lebte. Die "Queen of Rock 'n' Roll" feierte ihre größten Erfolge in den 80er- und 90er-Jahren. Nach einer Abschiedstournee 2009 zog sie sich mit 70 ins Privatleben zurück. Zum Nachruf (SZ Plus)

DeSantis will US-Präsidentschaftskandidat werden. Floridas Gouverneur verkündet offiziell seine Kandidatur. Der 44-jährige Republikaner wird in der parteiinternen Auswahl wahrscheinlich der einzige ernstzunehmende Konkurrent für Ex-Präsident Trump. Zum Artikel

Ratingagentur Fitch droht USA mit Herabstufung der Topnote "AAA". Die Kreditwächter reagieren auf den Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze und die deshalb drohende Staatspleite. Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern enden erneut ohne Ergebnis. Zum Artikel

Debatte über Gesetz gegen digitale Gewalt. Bundesjustizminister Buschmann (FDP) will die Verfasser von Hassbotschaften im Internet konsequenter verfolgen. Dazu benötigen die Gerichte aber viel mehr spezialisiertes Personal, sagen die Richter. Weitere Themen der zweitägigen Justizminister-Konferenz in Berlin sind die sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Institutionen und die Reform des Mietrechts. Zum Artikel

EU-Parlament will ungarischen Ratsvorsitz verhindern. 2024 soll Ungarn von Juli bis Dezember die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen. Weil Ministerpräsident Orbán offen mit Autokraten sympathisiert und regelmäßig EU-Entscheidungen zu deren und zum eigenen Vorteil blockiert, hält das Parlament eine ungarische Präsidentschaft für nicht tragbar und will sie mit einer EU-Parlamentsresolution verhindern. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: