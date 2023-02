Von Dimitri Taube

Alles zum Krieg in der Ukraine

Umstrittene Friedensdemo in Berlin. Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und Feministin Alice Schwarzer haben für Samstagnachmittag zu einer Kundgebung in der Hauptstadt aufgerufen. Vor zwei Wochen stellten die beiden Frauen das "Manifest für Frieden" vor. Mittlerweile hat es etwa 625 000 Unterschriften. Rechtsextreme versuchen, das Manifest zu kapern. Zum Artikel

Europäische Union einigt sich auf neue Sanktionen gegen Russland. Die neuen Strafmaßnahmen sehen unter anderem zusätzliche Handelsbeschränkungen vor, wie die schwedische EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel mitteilte. Es ist bereits das zehnte Sanktionspaket seit Februar vergangenen Jahres. Zum Liveblog

Prigoschin legt sich mit russischem Verteidigungsministerium an. Der Chef der Söldnertruppe Wagner geht sogar so weit, dass er Verteidigungsminister Schojgu und den russischen Generalstabschef Gerassimow des Hochverrats beschuldigt. Russische Normalbürger müssten nach solchen Aussagen nicht lange auf ihre Festnahme warten, Prigoschin dagegen hat längst einen inoffiziellen Sonderstatus. Putin lässt ihn in der Ukraine weitgehend gewähren. Zum Artikel

Was heute noch wichtig ist

Mehr als 50 000 Erdbebentote in der Türkei und in Syrien. Noch immer erschüttern Nachbeben die Region. In der Türkei sind offiziellen Angaben zufolge 20 Millionen Menschen von den Beben betroffen. Die Architektenkammer gibt der Regierung große Mitschuld am Ausmaß der Katastrophe. Zum Artikel

Wahl in Nigeria: Neue Banknoten verstärken das Chaos. In Afrikas bevölkerungsreichstem Staat wird unter schwierigen Bedingungen gewählt: Viele Nigerianer leiden unter Terror, Korruption und Inflation. Außerdem funktioniert die Einführung der neuen Banknoten nicht. Umfragen sehen den Überraschungskandidaten Peter Obi, 61, von der kleinen Arbeitspartei vorne. Es wäre ein sensationeller Sieg gegen die beiden dominanten Parteien. Zum Artikel

BASF legt in Ludwigshafen Anlagen still. Der Dax-Konzern leidet unter den hohen Erdgaspreisen in Europa. Nun zieht der Chemieriese die Konsequenzen. Tausende Stellen fallen weg und am Stammsitz in Rheinland-Pfalz wird eine der beiden Anlagen für Ammoniak abgeschaltet. Zum Artikel

EXKLUSIV Oscarpreisträger Christoph Waltz kritisiert Streaming-Industrie. Der Schauspieler hofft, dass das Geschäftsmodell an seine Grenzen stößt. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagt er, Qualität und Kreativität komme in den Angeboten oft zu kurz. Die Streaming-Industrie sei getrieben vom Aktienkurs; hier herrsche die "bedingungslose Unterordnung unter die ökonomischen Erwartungen". Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen