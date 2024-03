Was heute wichtig ist

"Oppenheimer" räumt bei den Oscars ab. Der Film über den Atombomben-Entwickler ist nicht nur auf der Leinwand erfolgreich, sondern auch bei der Academy in Los Angeles: Sieben Trophäen gehen am Ende des Abends an das dreistündige Epos, unter anderem in der Kategorie "Bester Film". Über einen denkwürdigen Abend, der sich auf alte Traditionen besinnt. Zum Artikel (SZ Plus)