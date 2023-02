Nachrichten am 22. Februar 2023

SZ am Abend

Putin zeigt den russischen Bürgern gern, dass er noch mächtige Partner hat. Am Mittwoch empfängt er den chinesischen Außenpolitiker Wang Yi (links) im Kreml.

Was heute wichtig war.

Von Martin Tofern

Alles zum Krieg in der Ukraine

Peking stärkt Moskau den Rücken. Der Besuch des Außenpolitikers Wang Yi bei Russlands Präsident Wladimir Putin macht deutlich, dass China kaum eine neutrale Rolle bei Friedensverhandlungen spielen kann. Zum Artikel

Putin kündigt Besuch von Xi an. Der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern komme "eine besonders hohe Bedeutung für die Stabilisierung der internationalen Lage zu," sagt der russische Präsident bei einem Treffen mit Chinas Top-Diplomaten. Bei einem Auftritt in einem Moskauer Stadion stimmt der Kremlchef einen Schlachtruf an. Zum Liveblog

Munition für den "Gepard": Schweizer Parteien verabreden Deal zur Weitergabe von Waffen

Wenn Meloni in Kiew hustet. Die römische Rechtsregierung zerreißt sich wegen ihrer Haltung zur Ukraine. Die Premierministerin steckt im Dilemma. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Karlsruher Richter erklären Ausschluss der AfD-nahen Stiftung von Förderung für unzulässig. Die Partei sieht sich benachteiligt, weil die Desiderius-Erasmus-Stiftung kein Geld bekommt. Karlsruhe gibt ihr recht und fordert ein neues Gesetz zu den Förderkriterien für politische Stiftungen. Zum Artikel

MEINUNG Parteinahe Stiftungen: Karlsruhe verdonnert den Bundestag zum Handeln (SZ Plus)

In Berlin stehen die Zeichen auf Schwarz-Grün. Aber das könnte sich bereits am kommenden Montag noch einmal grundlegend verschieben. Dann wird der Landeswahlleiter das amtliche Endergebnis der Wahl zum Abgeordnetenhaus vom 12. Februar verkünden. Zum Artikel

EXKLUSIV Bundesverdienstkreuze für Männer und Frauen künftig gleich groß. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ändert die Größe der Bundesverdienstkreuze für Frauen. Bisher gibt es bei dem Orden Herrenausführungen und kleinere Damenausführungen. Das soll sich von März an ändern. Steinmeier habe entschieden, die Damen- und Herrenausführungen "weitgehend anzugleichen", sagte ein Sprecher des Bundespräsidenten der Süddeutschen Zeitung. Zum Artikel (SZ Plus)

Wahlkampfgetöse beim Politischen Aschermittwoch. Was nach wüsten Beleidigungen klingt, gehört beim Politischen Aschermittwoch in Niederbayern beinahe zum guten Ton. Der Schlagabtausch im Überblick. Zum Artikel (SZ Plus)

Nagelsmann kommt mit Geldstrafe davon. Der DFB verzichtet auf eine Sperre und verurteilt den Bayern-Trainer nach seinem Wutanfall in Gladbach zu einer Zahlung von 50 000 Euro. Unter anderem seine rasche Entschuldigung habe sich positiv ausgewirkt, sagt der DFB. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war