EU ruft zu Deeskalation in Nahost auf. Die Staats- und Regierungschefs verurteilen die iranische Aggression, rufen aber auch Israel zur Mäßigung auf. Beim Treffen der Außenminister geht es zudem um neue Sanktionen gegen die Machthaber in Teheran. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in Nahost: Baerbock reist nach Israel

Deutschland beim Wirtschaftswachstum auf dem letzten Platz. In keinem großen Industriestaat wächst die Wirtschaft so langsam wie hierzulande. Dabei hat der Internationale Währungsfonds Ideen, wie es besser laufen könnte - und widerspricht Finanzminister Lindner. Zum Artikel (SZ Plus)

Historische Börse in Kopenhagen durch Feuer schwer beschädigt. Die alte Börse war das Wahrzeichen der dänischen Hauptstadt. Gerade wurde das Gebäude von 1625 saniert. Das Feuer hat womöglich mit den Restaurierungsarbeiten zu tun. Sofort war für alle Dänen die Assoziation da: Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen sprach von "unserem eigenen Notre-Dame-Moment", in Anspielung auf den verheerenden Brand, der die gotische Kirche im Zentrum von Paris zerstört hatte - fast auf den Tag genau vor fünf Jahren, am 15. April 2019. Zum Artikel

Scholz bekommt von Xi keine Zusage zu konkreten Friedensbemühungen. Der chinesische Präsident teilt mit, China sei "keine Partei und kein Beteiligter in der Ukraine-Krise". Zur Zusage einer Teilnahme an der Schweizer Friedenskonferenz kann der Kanzler ihn bei seinem Besuch in China nicht bewegen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Fußball-Weltmeister Bernd Hölzenbein ist tot. Hölzenbein war ein Schlitzohr auf dem Fußballplatz - mit seinem Flug über das Bein eines Niederländers im WM-Finale 1974 sorgte er für historische Gerechtigkeit. Nun ist er mit 78 Jahren gestorben. Zum Nachruf (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages: