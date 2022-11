Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Bundestag beschließt Bürgergeld. Mit ihrer Mehrheit setzt sich die Ampelkoalition im Streit um die Ablösung von Hartz IV im Bundestag durch. Am Montag muss das sogenannte Bürgergeld, das im Januar in Kraft treten soll, noch durch den Bundesrat. Dort will es die Union blockieren. Zum Artikel

Iran droht Deutschland mit Sanktionen. Außenministerin Baerbock hatte zuvor angekündigt, die Niederschlagung der Proteste vor den UN-Menschenrechtsrat zu bringen. Irans Außenminister Amir-Abdollahian warf ihr eine "provokative, interventionistische und undiplomatische Haltung" vor. Irans Antwort werde "angemessen und entschieden" sein. Zum Artikel

Flick nominiert Götze und Füllkrug für die WM. Zehn Tage vor Beginn der WM gibt der Nationaltrainer seinen 26-Mann-Kader bekannt. Der Dortmunder Youssoufa Moukoko und der Innenverteidiger Armel Bella-Kotchap fahren als Neulinge mit. Mats Hummels und Marco Reus sind nicht dabei. Zum Artikel (SZ Plus)

Kapitol-Stürmer ins Parlament gewählt. In Wisconsin holt Derrick Van Orden einen Sitz im Repräsentantenhaus - er war im Januar 2021 dabei, als Trump-Anhänger das Kapitol besetzten. Mehrere Republikaner drängen den Ex-Präsidenten, eine neuerliche Kandidatur nicht zu verkünden. Zum Midterms-Liveblog

Professor klagt vor Bundesverfassungsgericht gegen Präventivhaft für Klima-Aktivisten. Weil sie ankündigten, sich auf der Straße festzukleben, sitzen Aktivisten der "Letzten Generation" in Bayern in Präventivhaft. Möglich macht das das bayerische Polizeiaufgabengesetz. Ein Erlanger Rechtsprofessor sieht darin eine Verletzung von Grundrechten. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine und zur Energiekrise

Ukraine meldet weitere Gebietsgewinne. Seit der Ankündigung eines russischen Truppenrückzugs im Bezirk Cherson macht die ukrainische Armee im Süden des Landes offenbar Boden gut. Amnesty International wirft Russland vor, Zivilisten zu verschleppen. Der russische Staatschef Putin kommt nun doch nicht zum G-20-Gipfel in Indonesien. Zum Ukraine-Liveblog

Mildes Wetter sorgt für niedrigen Gasverbrauch in Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert einen milden Winter, weshalb auch in den nächsten Monaten nur wenig Erdgas verbraucht werden könnte. Das Europäische Parlament will angesichts der Energiekrise Geld aus dem Corona-Aufbaufonds für Investitionen in die Energieinfrastruktur nutzen. Zum Energie-Liveblog

