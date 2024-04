US-Medien: Israelische Angriffe nahe Isfahan. Unter Berufung auf Regierungsvertreter der Vereinigten Staaten berichten US-Nachrichtensender von israelischen Drohnen- und Raketenangriffen auf Ziele nahe der iranischen Stadt. Staatliche Medien in Iran berichten über eine Explosion im Landesinneren. Es habe sich aber nicht um eine breit angelegte Attacke gehandelt. Eine Resolution für die Vollmitgliedschaft eines palästinensischen Staats bei den Vereinten Nationen scheitert im UN-Sicherheitsrat an einem Veto der USA. Zum Liveblog zum Konflikt in Nahost

Drohnensichtungen seit Beginn des russischen Angriffskriegs stark gestiegen. Mehr als 400 Drohnen wurden 2023 in Deutschland gesichtet - auch über Kasernen. Medienberichten zufolge waren es im Jahr zuvor noch 172 und 2021 lediglich neun. Die Personen, die sie fernsteuern, werden fast nie gefasst. Die SPD fordert ein neues Sondervermögen, auch für die Abwehr russischer Spionage. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Baerbock möchte Luftverteidigung weltweit "zusammenkratzen"

Finanzierung des 49-Euro-Tickets weiter unklar. Die Verkehrsministerinnen und -minister der Bundesländer bekennen sich geschlossen zur Weiterführung des Deutschlandtickets über das Jahr 2025 hinaus. Sie fordern den Bund auf, endlich zu einer gemeinsamen Finanzierung zu finden. Nach wie vor steht aber eine Zusage von Bundesverkehrsminister Wissing dazu aus. Zum Artikel (SZ Plus)

Leverkusen steht im Halbfinale der Europa League. Die Last-Minute-Könige wenden erneut spät eine Niederlage ab. Durch den Ausgleich von Frimpong in der 89. Minute spielt die Werkself nach einem Hinspielsieg gegen West Ham United 1:1 in London und ist seit 44 Pflichtspielen ungeschlagen. Im Halbfinale wartet die AS Rom. Zum Artikel

Zwölf Geschworene im Schweigegeldprozess gegen Trump stehen nach schwieriger Suche fest. Der ehemalige US-amerikanische Präsident steht in New York wegen des Vorwurfs vor Gericht, er habe Bilanzunterlagen gefälscht, um Zahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels zu vertuschen. Nach dreitägigen Befragungen steht die Jury. Zum Artikel (SZ Plus)

In Entwicklungs- und Schwellenländern: Nestlé wegen Zucker in Babynahrung in der Kritik