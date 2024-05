Was heute wichtig ist

CDU-Chef Merz stellt sich erstmals zur Wiederwahl. An diesem Montag beginnt der Bundesparteitag der Christdemokraten. 1001 Delegierte entscheiden in Berlin über das neue Grundsatzprogramm und wählen die neue Parteispitze. Am Ergebnis wird man ablesen können, wie zufrieden die Delegierten mit der ersten Amtszeit von Merz sind. In der CDU-Spitze zeichnet sich vorab ein Erwartungskorridor ab: Weniger als 80 Prozent für den Vorsitzenden wären ein Desaster, mehr als 90 Prozent sehr gut und alles dazwischen nicht schön, aber noch einigermaßen vermittelbar. Zum Artikel (SZ Plus)