Sie besprechen hier die letzten Details einer Operation, die es so bis jetzt nicht gegeben hat. Auf Gerhartz' olivgrünem Overall prangt an der Seite das Abzeichen der kommenden Großübung "Pacific Skies". Praktisch einmal rund um die Welt geht es bei der Indo-Pazifik-Übung, erstmals nehmen Deutschland, Frankreich und Spanien gemeinsam daran teil. "Mit Pacific Skies zeigt die Luftwaffe erneut, wie einsatzbereit sie ist - und das weltweit", sagt Gerhartz.

Die Übung dauert mehrere Monate

Deutschland schickt insgesamt 32 Flugzeuge, darunter zwölf Tornados, acht Eurofighter und vier A400M, Frankreich ist mit neun, Spanien mit sechs Flugzeugen dabei. Allein schon die Logistik, die Tank- und Ersatzteilversorgung, ist eine enorme Herausforderung. Gerhartz bereitet das Projekt seit Monaten vor. Es ist auch das Signal an die Amerikaner, dass man bereit ist, in der Region mehr Verantwortung zu übernehmen. China rüstet so stark auf, dass das US-Militär erkennt, dass nicht nur Länder wie Deutschland Partner wie die USA in Europa brauchen, sondern auch die USA in der Region des Indopazifik. Das Besondere ist auch, dass Marine und Luftwaffe einige Übungen gemeinsam absolvieren werden.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) reist an diesem Dienstag nach Wilhelmshaven, um die ersten Marinesoldaten zu verabschieden. Es ist der Beginn für die große Indo-Pazifik-Verlegeübung der deutschen See- und Luftstreitkräfte. Von Wilhelmshaven bricht der Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main mit rund 200 Soldaten auf. Die Fregatte Baden-Württemberg startet mit rund 180 Soldatinnen und Soldaten parallel von Rota in Spanien - der Start wird begleitet von Überflügen der Luftwaffen Deutschlands und Spaniens. Als ersten gemeinsamen Hafen sollen beide Schiffe Halifax in Kanada anlaufen. Von Mai bis Dezember werden die Schiffe zwischen dem Horn von Afrika, Australien und Japan unterwegs sein, die Luftwaffe wird von Mitte Juni bis Mitte August im Rahmen von "Pacific Skies" in der Region präsent sein.

Erstmals war die Marine im Jahr 2021 mit einer Fregatte dort. Die Luftwaffe folgte 2022 mit der Übung "Rapid Pacific" und der Teilnahme an der australischen Übung "Pitch Black". Jetzt seien Luftwaffe und Marine gemeinsam im Einsatz und zeigten damit, "dass unsere bisherigen Vorhaben keine Eintagsfliegen waren", sagt Gerhartz. Letztlich geht es auch darum, den eigenen indopazifischen Leitlinien gerecht zu werden, die die Bundesregierung im September 2020 veröffentlicht hat. Diese setzen auf eine Intensivierung der internationalen Kooperation, die Unterstützung der Partner vor Ort und auf die Wahrung der regelbasierten internationalen Ordnung. Die Marine wird sich zum Beispiel auch an der Überwachung der Sanktionen der Vereinten Nationen gegen Nordkorea beteiligen.

Chinas Botschaft mahnt, die Region dürfe nicht zum Spielball werden

China warnt die deutsche Marine davor, auch durch die Straße von Taiwan zu fahren. Die Asien-Pazifik-Region dürfe nicht zum Spielball von Großmächten verkommen, betont die Botschaft Chinas in Berlin auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung. "Wir begrüßen es, wenn Länder von außerhalb der Region durch ihr Wirken zu Frieden und Stabilität vor Ort beitragen." Was man aber strikt ablehne, sei eine Gefährdung dieser friedvollen und stabilen Entwicklung "unter dem Vorwand der freien Schifffahrt". Die Taiwan-Frage sei eine rein innere Angelegenheit Chinas, "bei der wir uns jegliche äußere Einmischung verbitten". Deutschland müsse sich darüber im Klaren sein, "dass eine Belastung der chinesisch-deutschen Beziehungen und eine Gefährdung von Frieden und Stabilität in der Region letztlich allen Beteiligten nur schaden, auch der Bundesrepublik".

Bisher wird von deutscher Seite ziemlich gemauert, ob man es wagen will, die Straße von Taiwan zu durchfahren. Sie bitte "um Verständnis, dass noch nicht alle Details der Route finalisiert sind", sagt eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es: "In der Straße von Taiwan gelten dieselben Regeln wie in allen anderen vergleichbaren Meeresgebieten weltweit, dazu gehört die Freiheit der Schifffahrt in der ausschließlichen Wirtschaftszone und das Recht der friedlichen Durchfahrt auch durch Küstengewässer." Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) kann sich eine Durchfahrt der Fregatte Baden-Württemberg durchaus vorstellen. Die Route bleibt erst einmal geheim.

Die wichtigste der insgesamt fünf Großübungen der Luftwaffe wird "Arctic Defender" sein - auf US-Boden, erstmals geführt von der deutschen Luftwaffe. Hier wird ein Artikel-5-Fall der Nato simuliert, der Angriff auf einen Nato-Staat, bei dem die anderen Mitglieder dem Land beistehen. Bei dieser Übung im Juli werden fast 70 Kampfflugzeuge beteiligt sein. Man müsse hier alle Fähigkeiten miteinander verknüpfen, sagt Gerhartz. Aufklärung, Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Spezialkräfte bis hin zum Betanken all dieser Luftfahrzeuge. "Das ist etwas, was wir trainieren müssen, um zusammen mit den Land- und Seestreitkräften kämpfen zu können." Für die Amerikaner sei das Signal wichtig, dass man auch bereit sei, dort Verantwortung zu übernehmen. "Das ist das, was man in Washington von uns erwartet." In der Bundeswehr wird betont, wie wichtig das gerade auch mit Blick auf einen möglichen Wahlsieg von Donald Trump sein könnte. Die Bande zu den USA werden auch dadurch gestärkt, dass Deutschland viel dort einkauft. Allein das Gesamtpaket mit dem Kauf von 35 F-35-Kampfjets kann sich auf rund zehn Milliarden Euro belaufen.

Der Einsatz ist Neuland für die Laufwaffe

Aus Gerhartz Sicht ist die größte Herausforderung die Komplexität, die Luftwaffe hat einen Einsatz dieser Art noch nie gemacht. "Wir haben besondere Herausforderungen wie achtstündige Flüge mit Auftanken. Eine weitere Herausforderung besteht darin, mit verschiedenen Luftstreitkräften zusammenzuarbeiten, mit denen wir noch nie gearbeitet haben, beispielsweise mit den Philippinen und Japan. Das fängt schon bei der sprachlichen Herausforderung an." Ganz am Ende sind Deutsche, Franzosen und Spanier auch noch in Indien - ein Schlüsselstaat des sogenannten globalen Südens, den man stärker als Partner gewinnen will, statt dass er sich immer mehr China und Russland zuwendet. Die Luftwaffe wird über alle Übungen verteilt mit insgesamt 1800 Soldaten dabei sein.

"Wir diskutieren seit zwei Jahren über diese Mission. Bevor der Krieg in der Ukraine begonnen hat", betont General Mille beim Treffen in Évreux. Aber die für ihn zentrale Lehre aus diesem Krieg sei, "dass es ohne Luftüberlegenheit schwierig ist, einen Krieg zu gewinnen". Wenn man nicht über sie verfüge, könne man mit jeder Art von Waffen angegriffen werden. "Und wir haben in der Vergangenheit nicht genug daran gearbeitet, uns der wachsenden Bedrohung durch Drohnen zu stellen." Gemeinsam sind die drei Nationen auch vereint im - mit Problemen und hohen Kosten verbundenen - FCAS-Projekt, das ein gemeinsames Kampflugflugzeug der sechsten Generation entwickeln soll. Neben Alaska übt die Luftwaffe noch in Japan, Hawaii, Australien und eben Indien. Marine und Luftwaffe beteiligen sich gemeinsam an der großen US-Übung "Rim of the Pacific" auf Hawaii, kurz Rimpac.

"Es zeigt sich doch gerade überall: Ukraine, der Nahe Osten, Afrika - es ist so wichtig, Partner zu haben", betont Gerhartz. "Man kann die Welt nicht in Europa und Pazifik teilen, es hängt alles miteinander zusammen", betont der Generalleutnant. Deshalb sei es so wichtig, gemeinsam das europäische Gesicht im indopazifischen Raum zu zeigen. Gerhartz sitzt vor dem Rückflug nach Berlin mit seinen Kollegen aus Frankreich und Spanien in einem Besprechungsraum im ersten Stock am Militärflughafen in Évreux, im Hangar unten steht eine gerade vom Luftbrückeneinsatz über dem Gazastreifen zurückgekehrte C-130J Super Hercules. Ihm und seinen Kollegen ist es wichtig zu betonen, dass es hier nicht um ein Signal gegen China oder andere Staaten gehe. "Aus deutscher Sicht ist es keine Botschaft gegen irgendjemanden", sagt Gerhartz. "Es ist eine Botschaft für jemanden, für all unsere Partner in diesem Raum."