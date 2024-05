Abgeordnete in Arizona stoppen Abtreibungsverbot von 1864. Im US-Bundesstaat Arizona hat das Parlament die Wiedereinführung eines uralten Abtreibungsverbotes abgewendet. Das Oberste Gericht des Bundesstaates hatte im April erlaubt, das umstrittene Gesetz aus dem Jahr 1864 wieder anzuwenden. Auch zwei republikanische Abgeordnete stimmten mit den Demokraten, und verhalfen dem Vorhaben so zur Mehrheit. Zum Artikel

Hamas-Anführer misstrauen Verhandlungsangebot. Der Anführer der islamistischen Hamas im umkämpften Gazastreifen, Jihia al-Sinwar, steht dem jüngsten Verhandlungsangebot für einen Geisel-Deal einem Medienbericht zufolge skeptisch gegenüber. Al-Sinwar kritisiert, dass der gegenwärtige Entwurf keine Garantie enthalte, dass der Krieg beendet wird. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Warum die Kommunalwahlen in Großbritannien zum Desaster für die Tories werden könnten. An diesem Donnerstag werden in Großbritannien 2600 Gemeinderäte und zehn Bürgermeister gewählt. Die Wahl gilt als Gradmesser für die Stimmung im Land. Sunaks Tories liegen in den Umfragen so weit zurück, dass der Wahlausgang für den Premier fatale Folgen haben könnte. Gerüchten zufolge bereiten einzelne Gruppen am rechten Rand der Partei bereits einen Coup vor. Sie wollen die Partei mit einem anderen Parteichef und Premierminister zum Sieg bei den nächsten Parlamentswahlen führen. Als Sunaks mögliche Nachfolgerin wird Penny Mordaunt, die Präsidentin des britischen Unterhauses, gehandelt. Zum Artikel (SZ Plus)

Borussia Dortmund offnet die Tür nach Wembley. Das Team von Trainer Terzic gewinnt das Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain mit 1:0. Ein Tor von Füllkrug in der 36. Minute bringt die Dortmunder in eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Paris und damit auch für den Einzug ins Champions-League-Finale im Londoner Wembley-Stadion. Dank des Sieges haben die Dortmunder auch in der kommenden Saison einen Platz in der auf 36 Clubs erweiterten Champions League sicher. Zum Spielbericht (SZ Plus)

