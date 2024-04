Heftige Proteste gegen Gaza-Krieg an US-Unis. Propalästinensische Proteste an den Universitäten in den USA weiten sich aus: Nach New York gibt es auch in Texas und Kalifornien Festnahmen. In Los Angeles ist ein Großevent bei der traditionellen Abschlussfeier abgesagt worden. Das US-Militär beginnt mit dem Bau eines temporären Hafens vor Gaza. Zum Liveblog

Immunitäts-Prozess gegen Trump wird sich wohl verzögern. Das Oberste Gericht der USA dürfte dem ehemaligen Präsidenten keinen Schutz vor Strafverfolgung für seine Versuche gewähren, die Wahl 2020 zu kippen. Aber nach dem ersten Tag der Anhörung zeichnet sich ab, dass mit einem schnellen Prozessbeginn in Washington, also noch vor der Präsidentenwahl im November, nicht zu rechnen ist. Das würde Trump in die Karten spielen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundestag entscheidet über Solarpaket. Mit den Maßnahmen will die Ampelkoalition den Ausbau der Solarenergie erleichtern. Solaranlagen auf dem Dach oder Balkon sollen für Mieter dann nicht mehr so kompliziert sein. Auch die umstrittene Reform des Klimaschutzgesetzes soll am Freitag beschlossen werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Flixtrain will sein Angebot um 40 Prozent ausweiten. Bislang wird der Fernverkehr auf der Schiene von der Deutschen Bahn dominiert. Der Konkurrent Flixtrain will die Frequenz auf den beliebten Strecken erhöhen und weitere Halte hinzufügen. Künftig will auch der Reisekonzern Tui in den Wettbewerb einsteigen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Frühlingsfest in Stuttgart: Zahl der Krankheitsfälle nach Volksfest auf 727 gestiegen - Norovirus nachgewiesen

"Maybrit Illner": AfD-Chef Tino Chrupalla wird bei Illner hart bedrängt und geriert sich als Opfer (SZ Plus)

Rückkehr an seine alte Universität: Armin Laschet lehrt jetzt in München (SZ Plus)

"Arrow Weapon System": Bedenken gegen Raketenabwehrschirm in Bayern