Exklusiv. Bundeshaushalt: SPD wirft Lindner Heuchelei vor. Der Finanzminister verlange bei den Verhandlungen zum Bundeshaushalt für 2025 von allen Fachressorts Sparsamkeit, präsentiere aber selbst eine teure Reformidee nach der anderen, kritisieren die Sozialdemokraten. In der Summe würden die FDP-Vorschläge zu Einnahmeausfällen von 30 Milliarden Euro führen. Diese kämen zur bereits bestehenden Haushaltslücke von 25 Milliarden Euro hinzu. Zum Artikel (SZ Plus)

Entscheidende Abstimmung zu Ukraine-Hilfspaket im US-Kongress. Lange gab es bei der amerikanischen Hilfe für das von Russland angegriffene Land kaum Bewegung. An diesem Samstag soll der US-Kongress nun über eine neue Milliardenunterstützung für Kiew entscheiden. Nato-Staaten sagen der Ukraine weitere Hilfe bei der Luftverteidigung zu. Zum Artikel

Fregatte "Hessen" beendet Einsatz im Roten Meer. Das Schiff, das zum Schutz von Handelsschiffen gegen Angriffe der Huthi-Miliz im Einsatz war, ist auf dem Heimweg. Verteidigungsminister Pistorius erklärte, die Soldaten hätten ihren Auftrag "mit Bravour" umgesetzt. Als Nachfolgerin werde Anfang August die Fregatte Hamburg für den sogenannten "Aspides"-Einsatz gestellt. Die EU verhängt erstmals Sanktionen gegen israelische Siedler. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

"Voice of Europe"-Affäre: AfD-Politiker Bystron weist neue Vorwürfe zurück. Erstmals präsentierte Audiomitschnitte tschechischer Behörden sollen den Europawahlkandidaten in Zusammenhang mit einer Zahlung und einer prorussischen Desinformationskampagne belasten. Bystron bestreitet ein Fehlverhalten. Zum Artikel

Ersatzmitglieder für Jury in Trumps Schweigegeld-Prozess gefunden. Damit stehen die New Yorker, die über Schuld und Unschuld des ehemaligen US-Präsidenten entscheiden sollen, endgültig fest. Der eigentliche Prozess könnte mit den Eröffnungsplädoyers nächsten Montag losgehen. Zum Artikel

Exklusiv. IOC-Präsident Bach: Pakt mit dem Kreml. Russische Skandale prägen die Amtszeit des IOC-Chefs. Warum reagierte der Deutsche darauf lange so devot? Recherchen legen nahe, dass der ehemalige Fecht-Olympiasieger ohne Putin wohl nie der mächtigste Sportfunktionär geworden wäre - er soll sogar extra nach Moskau geflogen sein, um seine Kandidatur absegnen zu lassen. Zum Artikel (SZ Plus)

Eurovision Song Contest in Malmö: Protest gegen Israels Teilnahme erwartet. Zwar sind es noch drei Wochen hin bis zum Musikwettbewerb, der dieses Jahr in der südschwedischen Stadt ausgerichtet wird, aber die Nerven liegen jetzt schon blank. Bis zu 20 000 Demonstranten werden erwartet. Die Polizei bereitet sich auf Ausschreitungen vor. In Schwedens sozialen Medien wird Stimmung gemacht. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesliga: Eintracht Frankfurt hängt Augsburg bei Europaduell ab. Auf diesen Sieg haben die Hessen lange gewartet. Gegen Europa-Rivale Augsburg gelingt die Befreiung. Emotionale Szenen gibt es schon vor dem Anpfiff. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: