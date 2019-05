27. Mai 2019, 19:43 Uhr SPD-Fraktion Nahles stellt die Vertrauensfrage

Als Konsequenz aus den krachenden Wahlniederlagen am Wochenende will Andrea Nahles die Abstimmung über den SPD-Fraktionsvorsitz vorziehen.

"Wenn ich da herausgefordert werde, dann gehe ich mit offenem Visier vor", sagte Nahles im ZDF.

Zuletzt war Martin Schulz und Achim Post nachgesagt worden, sich für das Amt warmzulaufen. Es wirkt, als wolle Nahles nun reinen Tisch machen.

Nach dem Desaster für die SPD bei der Europa- und der Bremenwahl will sich Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles in der kommenden Woche in der Fraktion vorzeitig zur Neuwahl stellen. Das kündigte Nahles am Montag im ZDF an.

Am Wochenende hatten die Sozialdemokraten zwei Wahlniederlagen hinnehmen müssen. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik wurden sie bei den Bürgerschaftswahlen in Bremen nicht stärkste Kraft, sondern mussten sich der CDU geschlagen geben. Zudem kamen sie bei der Europawahl auf gerade einmal 15,8 Prozent und wurden damit nur drittstärkste Kraft, deutlich hinter Union und Grünen.

Eigentlich sollte erst im September abgestimmt werden

Bei einem Auftritt am Mittag in Berlin hatte Nahles zunächst noch personelle Konsequenzen ausgeschlossen, auch mehrere führende Sozialdemokraten hatten sich dagegen ausgesprochen. Allerdings bezeichnete sie die Wahlniederlagen auch als "Zäsur", das sähen auch die SPD-Führungsgremien so. "Der Ernst der Lage ist allen klar", sagte Nahles.

Über den Fraktionsvorsitz sollte eigentlich im September abgestimmt werden. Im ZDF sagte Nahles, sie sei für eine vorgezogene Abstimmung schon in der kommenden Woche. "Wenn ich da herausgefordert werde, dann gehe ich mit offenem Visier vor", sagte Nahles. "Deswegen bin ich bereit, jetzt Klarheit zu schaffen."

Die Wahl soll in der regulären Fraktionssitzung am kommenden Dienstag stattfinden. Wer antreten werde, wisse sie nicht, sagte Nahles. Fraktionsvize Achim Post und Ex-Kanzlerkandidat Martin Schulz war zuletzt nachgesagt worden, sich für die Ablösung von Nahles an der Fraktionsspitze warmzulaufen. Insofern lässt sich die Ankündigung als Aufforderung an ihre Kritiker verstehen, nun reinen Tisch zu machen.

Den innerparteilichen Gegnern der großen Koalition lieferten die Wahl-Niederlagen vom Wochenende neue Argumente. Nahles sagte im ZDF weiter, ihr Ziel sei es, sowohl Partei- als auch Fraktionschefin zu bleiben. Die SPD brauche jetzt keine Personal- sondern Strategiedebatten. Sie wolle in dieser schwierigen Phase "die Klamotten nicht hinwerfen", auch wenn sie selber Fehler gemacht habe.