Ukrainische Großoffensive: Was sie bewirken könnte

Im Mai will die Ukraine wohl eine große Gegenoffensive starten. Beginnt damit eine neue Phase des Kriegs?

Von Nicolas Freund und Tami Holderried

Über 14 Monate ist es her, dass russische Truppen die Ukraine angegriffen haben. Zuletzt schien der Krieg festgefahren. Aber jetzt rechnen viele Beobachtende damit, dass die schon länger angekündigte Großoffensive der Ukraine sehr bald starten könnte.

Darauf bereiten sich auch die russischen Truppen vor. Aber was könnte die Ukraine tatsächlich erreichen? Nicolas Freund, SZ-Politikredakteur, sagt: "Es geht vor allem darum, so großen Druck auf Russland auszuüben, dass Putin endlich verhandeln will."

Weitere Nachrichten: Türkinnen und Türken in Deutschland wählen, Wegner vor drittem Wahlgang in Berlin.

Moderation, Redaktion: Tami Holderried

Redaktion: Nadja Schlüter, Wanda Silberhorn, Johannes Korsche

Produktion: Jakob Arnu

Zusätzliches Audiomaterial über Telegram.

