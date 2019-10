Was wichtig ist

Kramp-Karrenbauer wirft der Türkei Annexion in Syrien vor. Die Verteidigungsministerin erklärt vor Soldaten, dass die Türkei Gebiete in Nordsyrien annektiert habe - einen Tag vor dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel. Von der Truppe ist Kramp-Karrenbauer respektiert, von ihrer Partei wird sie alleingelassen.

US-Republikaner dringen in Impeachment-Sitzung ein. Mehrere Republikaner stürmten am Mittwoch einen Saal, in dem eine Zeugin vertraulich zur Ukraine-Affäre befragt werden sollte. Abgeordnete beschrieben chaotische Szenen. US-Präsident Trump forderte erst kürzlich mehr Härte der Republikaner gegenüber den demokratischen Vorermittlungen zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen ihn. Zur Meldung

Gantz will Netanjahu in einer Regierung akzeptieren. Nachdem er den Auftrag bekommen hat, eine Regierung zu bilden, will Benny Gantz eine liberale Koalition aus seinem Bündnis Blau-Weiß und Likud in Israel formen. Bereits am Donnerstag sollen die ersten Verhandlungen stattfinden. Zum Bericht von Alexandra Föderl-Schmid

Zuckerberg verteidigt seine Digitalwährung Libra. Der Facebookchef wird zu den Plänen seines eigenen Geldsystems vom US-Kongress befragt. Dabei mahnt er zur Eile, weil China in den Startlöchern stehe. Die Amerikaner, so scheint es, sind seinem Vorhaben gegenüber plötzlich gar nicht mehr so abgeneigt, berichten Alan Cassidy und Claus Hulverscheidt.

Was wichtig wird

Treffen der Nato-Verteidigungsminister. Hauptthema wird die inzwischen unterbrochene Militäroffensive des Bündnismitglieds Türkei in Nordsyrien. Die deutsche Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat die Einrichtung einer Sicherheitszone vorgeschlagen. US-Präsident Trump zufolge hat die türkische Regierung einer dauerhaften Waffenruhe zugestimmt.

Zinsentscheidung der EZB und letzter Auftritt von Mario Draghi. Nach acht Jahren wird der Italiener ein letztes Mal an einer Ratssitzung teilnehmen. Ende Oktober verabschiedet er sich aus dem Amt des EZB-Präsidenten. Von der Sitzung werden nach den Maßnahmen im September keine neuen Impulse erwartet.

Spaniens Diktator Franco wird exhumiert. Der Leichnahm wird fast 45 Jahre nach seinem Tod und trotz Protest seiner Anhänger aus dem Grab geholt. Seine sterblichen Überreste sollen aus einem Mausoleum mit einem Hubschrauber zum Friedhof El Pardo-Mingorrubio geflogen werden. Sein Grab war bislang eine Pilgerstätte für Angänger. Das möchte Spaniens sozialistische Regierung nun unterbinden.

Ministerpräsidenten der Länder treffen sich auf der Zugspitze. Dabei wollen die Politiker über aktuelle politische Themen beraten. Nach dem Treffen auf Deutschlands höchstem Berg geht es weiter ins wenige Kilometer entfernte Schloss Elmau.

Frühstücksflocke

Der lauteste Flirt der Welt. In neuen Aufnahmen aus dem brasilianischen Bundesstaat Amazonas erreicht der männliche Zapfenglöckner bis zu 125 Dezibel. Somit löst er den Schreienden Piha als den lautesten Vogel der Welt ab. Biologen sind erstaunt, dass potenzielle Partnerinnen von dem Geschrei keine Schäden davontragen. Von Nora Ederer