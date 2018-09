10. September 2018, 07:59 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - Die Übersicht für Eilige

Demonstranten in Köthen.

Was heute wichtig ist und wird.

Von Philipp Saul

Was wichtig war

Hassparolen bei Demonstration in Köthen. In der Kleinstadt in Sachsen-Anhalt demonstrieren rechte Parteien und Gruppierungen nach dem Tod eines 22 Jahre alten Mannes. Erst ziehen die Menschen ruhig durch die Stadt, dann hetzt ein Neonazi mit den Worten "Rassenkrieg" und "Schweinepresse". Zur Reportage von Antonie Rietzschel

Rechtspopulisten in Schweden so stark wie noch nie. Bei der Parlamentswahl erhalten die Schwedendemokraten fast 18 Prozent der Stimmen. Die Sozialdemokraten bleiben stärkste Kraft, holen mit 28 Prozent aber ihr schlechtestes Ergebnis seit mehr als hundert Jahren. Für Premierminister Stefan Löfven dürfte die Regierungsbildung schwierig werden. Von Silke Bigalke

Sieben Verletzte bei Messerattacke in Paris. Am Quai de la Loire im Norden der Stadt hat ein Mann wahllos auf Menschen eingestochen. Laut Medienberichten gibt es nach ersten Ermittlungen keine Hinweise auf ein terroristisches Tatmotiv. Zur Meldung

Mehr Personal und Zuständigkeiten für Frontex. Die Grenzschutztruppe soll von 1500 auf 10 000 Mann anwachsen. Auch ohne Zustimmung des jeweiligen Landes soll Frontex nach einem Medienbericht in den Mitgliedsstaaten Abschiebungen durchführen. Zum Artikel

Was wichtig wird

Maaßen muss Innenministerium Bericht erstatten. Bis zum Montag muss Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen seine Aussagen begründen, wonach es keine belastbaren Informationen über Hetzjagden auf Ausländer in Chemnitz gibt. Zum Text

Kapitalanleger-Musterverfahren gegen Volkswagen startet. Am Montag beginnt das Musterverfahren gegen VW. Die große Frage dabei: Hat das Unternehmen zu spät über den Dieselbetrug informiert? Den Konzern könnte das Milliarden kosten. Von Klaus Ott und Angelika Slavik

Frühstücksflocke

Der Mensch, ein Tier. Hunde leben ähnlich wie Menschen und leiden unter ähnlichen Krankheiten. Das gilt auch für andere Tierarten. Würde die Humanmedizin die Erfahrungen und Studien aus der Tiermedizin hinzuziehen, hätte man einen viel besseren Überblick über die Wirkmechanismen eines Stoffes. "One Health" ist das Motto der Idee, die Gesundheit für Mensch und Tier verspricht. Von Judith Blage