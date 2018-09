10. September 2018, 05:42 Uhr Frankreich Sieben Verletzte bei Messerattacke in Paris

Am Sonntagabend hat ein Mann mit einem Messer in Paris wahllos auf Passanten eingestochen.

Sieben Menschen werden verletzt, vier davon schwer.

Nach ersten Ermittlungen gibt es keinen Hinweis auf ein terroristisches Tatmotiv.

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Sonntagabend in Paris wahllos auf Menschen eingestochen und dabei sieben Personen verletzt. Der Zustand von vier Verletzten galt als ernst, berichteten französische Medien am frühen Montagmorgen. Nach ersten Ermittlungen gebe es keinen Hinweis auf ein terroristisches Tatmotiv, meldete Le Parisien unter Berufung auf die Ermittler.

Der Mann habe am späten Sonntagabend vor einem Kino am Quai de la Loire im Norden der Metropole auf Passanten eingestochen. Kurz darauf versuchten zwei Männer, die in einer Grünanlage in der Nähe Boule gespielt hatten, den Messerstecher mit einem gezielten Wurf einer Kugel zu stoppen, streiften ihn aber nur mit dem Spielgerät. Daraufhin setzte der Täter seinen Weg fort und stach auf weitere Passanten ein. Unter den Verletzten waren zwei Touristen aus Großbritannien.

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei setzte den Messerstecher schließlich außer Gefecht und nahm ihn fest. Über die Hintergründe der Tat lagen zunächst keine Informationen vor.