Von Xaver Bitz

Was wichtig ist

EXKLUSIV CSU verlangt 5000 Euro "Neueinsteiger-Prämie" für Pflegekräfte. Außerdem will die Partei Väter zu einer längeren Elternzeit ermuntern. Die CSU-Bundestagsabgeordneten treffen sich Anfang Januar zu ihrer Winterklausur, um ihren Kurs für das neue Jahr abzustecken. Die Beschlussvorlage steht schon. Einen Überblick über die Pläne in den Bereichen Pflege, Familien und Rente gibt Robert Roßmann

Biden attackiert Trump. Die Regierung des noch amtierenden Präsidenten blockiere den Übergang und verweigere wichtige Informationen, beklagt der Wahlsieger. Er warnt vor massiven Schäden für die nationale Sicherheit. Mehr dazu

Demokraten setzen Republikaner im Kongress unter Druck. Das demokratisch geführte Repräsentantenhaus stimmt für Trumps Vorschlag, US-Amerikanern 2000-Dollar-Schecks zu geben. Überstimmt aber dessen Veto gegen den Verteidigungshaushalt. Im Senat müssen sich die Republikaner jetzt positionieren. Zur Nachricht

Weißer Polizist nach Tötung eines Schwarzen gefeuert. Der Polizist hatte wegen einer Nichtigkeit auf Andre Hill geschossen und dann die erste Hilfe verweigert. Dieses Vorgehen werde den Maßstäben nicht gerecht, die die Gemeinde an Beamte anlege, erklärte der Direktor für öffentliche Sicherheit in der Stadt Columbus. Mehr dazu

THW Kiel nach knappem Spiel im Finale der Champions League. Die Kieler zittern bis zur letzten Sekunde, ziehen aber durch das 36:35 nach Verlängerung gegen Veszprem ins Champions-League-Finale ein. Dort wartet mit dem FC Barcelona der nächste große Gegner. Zum Spielbericht

Heidel kehrt zum FSV Mainz 05 zurück - Trainer Lichte muss gehen. Heidel wird Vorstandsmitglied für Strategie, Sport und Kommunikation. Das Training der Profis leitet übergangsweise Jan Siewert, Cheftrainer des Nachwuchsleistungszentrums der Rheinhessen. Zur Meldung

Die News zum Coronavirus

Ansteckendere Corona-Variante mindestens seit November in Deutschland. Die wohl aus Großbritannien stammende Mutation taucht in einer Probe aus dem November auf. Das RKI meldet mit 12 892 Neuinfektionen einen eher niedrigen Wert, der aber wohl durch weniger durchgeführte Tests und Meldeverzug über die Feiertage zu erklären ist. Die Zahl der binnen 24 Stunden Verstorbenen ist mit 852 weiterhin sehr hoch. Mehr Nachrichten aus Deutschland

Übersterblichkeit in Russland im November bei mehr als 55 Prozent. Mehr als 35 000 Menschen starben demnach mit dem Coronavirus. Spanien will ein Register für Impf-Verweigerer einführen. Großbritannien meldet eine Rekordzahl an Neuinfektionen. Weltweite Meldungen im Überblick

Wo alles anfing. In Wuhan, wo das Coronavirus vor einem Jahr ausbrach, ist das Leben wieder erstaunlich normal. Erkundungen in einer Stadt, in der die Regierung ihr Versagen zur Heldengeschichte umdichtet. Lesen Sie den Text von Lea Deuber mit SZ Plus.

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Argentinischer Senat stimmt voraussichtlich über Legalisierung von Abtreibungen ab. Die Abgeordnetenkammer hat die Legalisierung von Abtreibungen bis zur 14. Schwangerschaftswoche bereits gebilligt. Bislang sind Schwangerschaftsabbrüche in dem südamerikanischen Land nur nach einer Vergewaltigung oder bei Gefahr für das Leben der Mutter erlaubt. Das Thema wird dort sehr kontrovers diskutiert.

Frühstücksflocke

Woher kommt die Faszination für Lady Di? Die jetzt-Kollegen haben eine gefragt, wie es wissen muss: Maureen sah mit 21 aus wie eine Doppelgängerin von Prinzessin Diana und gewann sogar einen Lookalike-Wettbewerb. "Man muss sich klarmachen, dass ihr Leben andauernd bewertet wurde", sagt Maureen im Interview von Kolja Haaf.