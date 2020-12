Ein weißer Polizist im US-Staat Ohio ist nach einem tödlichen Einsatz gegen einen Schwarzen gefeuert worden. Dessen Vorgehen werde den Maßstäben nicht gerecht, die die Gemeinde an Beamten anlege, erklärte der Direktor für öffentliche Sicherheit in der Stadt Columbus, Ned Pettus Jr., am Montag. Er äußerte sich nach einer polizeiinternen Anhörung zur Frage, ob die Aktionen des Beamten Adam C. gegen den Schwarzen Andre Hill gerechtfertigt gewesen seien.

C. und ein anderer Polizist waren am vergangenen Dienstagmorgen von einem Anwohner zu einer Garage gerufen worden, weil jemand ein Auto anspringen ließ, es ausschaltete und dann wieder startete, wie aus einem Mitschnitt des Anrufs hervorging.

Hill soll mit einem Handy in der linken Hand aus der Garage gekommen sein, ehe C. auf ihn schoss. Später wurde gegen den Beamten der Vorwurf laut, dass er trotz Vorschrift nicht seine Körperkamera anschaltete. Eine automatische Rückblende-Funktion der Kamera fing aber den Schusswaffeneinsatz ein. Auf Bildern soll zu sehen sein, wie der Polizist Hill etliche Minuten lang Erste Hilfe verweigerte.

Ermittlungen wurden auch gegen andere Beamte eingeleitet, die an dem Einsatz gegen Hill beteiligt waren. Auch sie hätten offenbar weder ihre Körperkameras eingeschaltet noch Erste Hilfe geleistet.

C. war 17 Jahre bei der Polizei. Neben der internen Untersuchung wurden strafrechtliche Ermittlungen unter der Einbindung eines Bundesstaatsanwalts und der Bürgerrechtsabteilung des FBI eingeleitet. Columbus' Bürgermeister Andrew Ginter erklärte, die Entlassung von C. bringe Andre Hill nicht jenen zurück, die ihn liebten.