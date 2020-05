US-Außenminister Mike Pompeo hat in einer Mitteilung am Samstagabend (Ortszeit) die vorübergehende Festnahme von führenden Mitgliedern der Demokratiebewegung in Hongkong scharf verurteilt.

EXKLUSIV US-Außenminister Pompeo weist Berlins Bitte zurück, die WHO weiter zu unterstützen. Die USA halten an ihrem gegen die Weltgesundheitsorganisation verhängten Zahlungsstopp fest und verbitten sich jede Kritik aus Deutschland. Bundesaußenminister Maas hatte sich Mitte April in einem Brief an Pompeo gewandt und "nachdrücklich" darum gebeten, die Folgen des Zahlungsstopps "zu bedenken". Von Daniel Brössler

Mehr als 600 Corona-Tote in Brasilien in 24 Stunden. Damit erlebt Brasilien den Tag mit den meisten Todesfällen durch Covid-19 seit Beginn der Pandemie. Insgesamt sind in Brasilien nach offiziellen Angaben bislang 8536 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. 125 218 Infizierte wurden inzwischen registriert. Weitere Meldungen aus aller Welt

Merkel lobt "sehr, sehr gute Entwicklung bei den Infektionszahlen". Die Länder treiben die Öffnung voran, die Kanzlerin lässt sie weitgehend gewähren. Allerdings übernehmen die Ministerpräsidenten damit auch die Verantwortung, wenn es schiefgeht. Von Nico Fried

Mustafa al-Kadhimi neuer Premier im Irak. Der schiitische Politiker wird damit Nachfolger des schon im vergangenen Jahr nach Massenprotest en zurückgetretenen Regierungschefs Adil Abdul Mahdi. Damit hat das irakische Parlament nach einem monatelangen Machtkampf inmitten einer schweren innenpolitischen Krise einer neuen Regierung zugestimmt. Die Details

Polen verschiebt seine Präsidentenwahl. Die regierende PiS-Partei wollte am Sonntag wegen des Coronavirus nur eine Briefwahl abhalten, die Opposition lehnte das ab. Der ehemalige EU-Ratspräsident Tusk hatte zu einem Boykott der Wahl aufgerufen.

Trump legt Veto gegen Kongress-Resolution zu Iran ein. Der US-Kongress wollte den Präsidenten zwingen, vor einem militärischen Vorgehen gegen Iran die Zustimmung des Parlaments einzuholen. Trump findet das "beleidigend". Zur Nachricht

Netanjahu darf trotz Anklage für weitere Amtszeit Premier sein. Das Oberste Gericht Israels hat dies dem Regierungschef erlaubt. Bürgerrechtler hatten Petitionen beim Obersten Gericht dagegen eingereicht, dass ein Abgeordneter unter Anklage Ministerpräsident werden kann. Die Einzelheiten von Alexandra Föderl-Schmid

Kraftwerk-Gründer Florian Schneider-Esleben ist tot. Der Künstler revolutionierte den deutschen Pop. Ob er mit seiner Musik bereits Anfang der 80er-Jahre vor der heutigen digitalen Überwachungswelt warnte oder von ihr schwärmte, wurde nie ganz klar. Nachruf von Jan Kedves

Gedenkstätte für Loveparade-Unglück in Duisburg verwüstet. Bilder von Verstorbenen wurden ebenso zerstört wie eine zentrale Gedenktafel. Erst vor wenigen Tagen war der Prozess um die Katastrophe, bei der 21 Menschen ums Leben kamen, ohne Urteil zu Ende gegangen. Zur Meldung

Bundestag entscheidet über Corona-Hilfen. Nach den Beratungen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten entscheidet der Bundestag unter anderem über Corona-Hilfen im Kulturbereich, für Studenten und beim Elterngeld. Zudem soll die SPD-Politikerin Eva Högl zur neuen Wehrbeauftragten gewählt werden.

UN verkünden neuen Finanzbedarf wegen Corona-Krise. Die Vereinten Nationen hatten Ende März zwei Milliarden Dollar gefordert, um die Covid-19-Krise für die Ärmsten der Welt abzufedern. Das reicht aber nicht. Mehr Länder sind betroffen und die Bedürfnisse größer als zunächst gedacht.

Mit den Pommes kommt die Normalität. In Brüssel hat Belgiens berühmteste Frittenbude nach einer Corona-Pause wieder geöffnet. Gut für Esser und Bauern gleichermaßen. Doch eine Sache fehlt noch. Zur SZ-Kolumne "Alles Gute" von Matthias Kolb.