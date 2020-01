Was wichtig ist

Erster Coronavirus-Fall in Deutschland bestätigt. Wie das Gesundheitsministerium in München der SZ mitteilte, handelt es sich bei dem Betroffenen um einen Mann aus dem Landkreis Starnberg. Es gehe dem Mann klinisch gut, er werde medizinisch überwacht und isoliert. Am Vormittag will das Ministerium weitere Details bekannt geben. In China sind die Fallzahlen unterdessen erneut deutlich angestiegen. Zum Bericht

EXKLUSIV Deutsche Bahn hat Ärger mit neuen Intercitys. Der Konzern hat die Abnahme 25 neuer Züge vom Hersteller Bombardier verweigert. Einige Züge der gleichen Bauserie sind bereits in Betrieb - und machen große Probleme: Beim Wechsel der Fahrtrichtung etwa "bricht das Betriebssystem des Zuges regelmäßig zusammen". Nun soll Bombardier die Mängel schnell beheben. Von Markus Balser

Trumps Verteidiger greifen Biden an. Im Impeachment-Prozess im US-Senat haben die Verteidiger des Präsidenten die Vorwürfe der Demokraten zurückgewiesen und den Ex-Vizepräsidenten und dessen Sohn attackiert. Die Demokraten halten den Angriff auf Biden für ein Ablenkungsmanöver. Zur Meldung

EXKLUSIV EU-Kommission will Ein- und Zwei-Cent-Münzen abschaffen. So steht es im Entwurf des Arbeitsprogrammes von Kommissionspräsidentin von der Leyen. Der Schritt soll Herstellungskosten und Mühen beim Zählen und Transport sparen. Es regt sich bereits Widerstand. Der Schritt dürfe kein "Einstieg in den Bargeldausstieg" sein, heißt es aus der CSU. Zum Text von Björn Finke

EU will einheitliche Regeln für Mindestlöhne. EU-Arbeitskommissar Nicolas Schmit bastelt an strengeren Vorgaben bei der Lohnuntergrenze in Europa. Sie könnten dazu führen, dass der Mindestlohn für Millionen EU-Bürger steigt - auch in Deutschland. Von Björn Finke und Henrike Roßbach

Zeugin sagt gegen Weinstein aus. Mimi Haleyi ist eine von zwei Frauen im Zentrum des Vergewaltigungsprozesses gegen den Ex-Filmmogul. Im Zeugenstand schildert die ehemalige Produktionsassistentin ihre berufliche Abhängigkeit von Weinstein. Im Kreuzverhör muss sich Haleyi für eine E-Mail an Weinstein rechtfertigen, die mit einem liebevollen Gruß endet. Aus dem Gericht von Johanna Bruckner

Was wichtig wird

Trump stellt Nahost-Plan vor. Man werde sehen, ob sich der lange erwartete Plan durchsetze, sagt der US-Präsident. "Wenn er es tut, wäre das großartig. Und wenn nicht, dann können wir auch damit leben." Die Palästinenserführung hat den Plan bereits als Verstoß gegen UN-Resolutionen und geltendes Völkerrecht zurückgewiesen. Sie wirft Trump vor, in dem Konflikt einseitig Partei für Israel zu ergreifen. Trumps Plan wird keinen Frieden bringen, kommentiert Alexandra Föderl-Schmid.

Wehrbeauftragter des Bundestags legt Jahresbericht zur Lage der Bundeswehr vor. Hans-Peter Bartels zieht umfangreich Bilanz zur Entwicklung der Bundeswehr. Der SPD-Politiker übergibt dazu in Berlin seinen Jahresbericht an Bundestagspräsident Schäuble. Im Anschluss wird Bartels den Bericht vorstellen.

Jahrestag des Missbrauchsskandals. Am 28. Januar 2010 wurden zahlreiche Missbrauchsfälle am katholischen Elitegymnasium Canisius-Kolleg in Berlin aus den 1970er und 80er Jahren bekannt. Danach kamen deutschlandweit viele weitere Fälle ans Licht.

Israels Präsident Rivlin zu Besuch in Deutschland. Rivlin beginnt am Vormittag seinen offiziellen Besuch in Berlin. Er trifft sich mit Bundespräsident Steinmeier, Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Bundeskanzlerin Merkel. Steinmeier und Rivlin wollen gemeinsam mit Schülern des Jüdischen Gymnasiums Moses Mendelssohn diskutieren.

Frühstücksflocke

Die Bahn rät: Fliegen Sie! Zugfahren wird als umweltfreundliche Reise-Alternative wahrgenommen und die Bahn erscheint plötzlich cool. Sie könnte jetzt laut jubeln oder - was souveräner wäre - still genießen. Stattdessen aber fährt sie ihren neuen Ruf einfach über den Haufen. Und das, ohne eine einzige Lokomotive zu bewegen. Von Stefan Fischer