Was wichtig ist

Johnson zeigt in TV-Duell Entschlossenheit. In der ersten Fernsehdebatte vor den britischen Parlamentswahlen am 12. Dezember behält Premier Johnson seine klare Brexit-Haltung. Sein Herausforderer, Labour-Chef Corbyn, will sich weiterhin nicht festlegen, ob er für oder gegen den Brexit ist. Seine starken Momente hat Corbyn bei sozialen Themen. Zum Bericht von Alexander Mühlauer

Mann ersticht Sohn von Ex-Bundespräsident Weizsäcker. Fritz von Weizsäcker wurde am Dienstagabend bei einem Vortrag in einer Berliner Privatklinik plötzlich von einem Mann angegriffen und tödlich verletzt. Mehrere Menschen aus dem Publikum halfen, den Täter festzuhalten und der Polizei zu übergeben. Zur Meldung

Israel greift Dutzende Ziele in Syrien an. Anders als sonst veröffentlicht das israelische Militär detaillierte Informationen über die Einsätze. Demnach attackierte Israel militärische Basen, Lagerräume und Boden-Luft-Raketen nahe Damaskus.

Deutschland geht als Gruppensieger zur EM. Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt zum Abschluss der EM-Qualifikation 6:1 (2:1) gegen Nordirland. Dadurch sichert sich das Team von Joachim Löw den Gruppensieg vor den Niederlanden. Zum Spielbericht von Johannes Aumüller

Österreichische Polizei zieht in Hitlers Geburtshaus. Lange war unklar, was mit dem Haus in Braunau geschehen soll. Mit der Entscheidung soll ein Missbrauch des Gebäudes durch Neonazis verhindert werden. Zum Text

Was wichtig wird

Zentraler Zeuge in Impeachment-Ermittlungen sagt aus. Gordon Sondland, der US-Botschafter bei der EU, ist zunehmend zu einer Schlüsselfigur in den Untersuchungen gegen Donald Trump geworden. Zeugen rückten den US-Präsidenten mit ihren Aussagen ins Zentrum der Ukraine-Affäre.

Goldene Lola wird verliehen. Ins Rennen gehen zwölf Kurzfilme. Insgesamt werden Preisgelder von bis zu 275 000 Euro für die beste Dokumentation, den besten Kurz-, Experimental-, Animations- und vergeben.

Nato-Außenminister bereiten Gipfeltreffen vor. Überschattet wird die Zusammenkunft allerdings von Äußerungen des französischen Präsidenten Macron. Dieser hatte das Bündnis jüngst in einem Interview als "hirntot" bezeichnet und die zuletzt ausgebliebene Abstimmung bei wichtigen sicherheitspolitischen Entscheidungen kritisiert. Der Jubiläumsgipfel in Großbritannien beginnt am 3. Dezember mit Feierlichkeiten in London.

Frühstücksflocke

Abblitz-Marathon. Wie so oft klaffen wohl auch im Fall von Tinder Fantasie und Wirklichkeit auseinander: Wer nach einem One-Night-Stand sucht, sollte keine großen Hoffnungen auf die Dating-App legen. Das zeigt eine Analyse norwegischer Forscher. Denn eigentlich finden nur jene Menschen bei Tinder schnellen Sex, denen das auch in der "echten" Welt gelingt. Alle anderen zählen hingegen sowohl in der digitalen als auch in der analogen Arena zu den Enttäuschten.