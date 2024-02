Wegen eines Bombenanschlags auf ein lokales Büro der Partei Die Linke im Juli 2022 hat das Amtsgericht Oberhausen Haftbefehle gegen zwei mutmaßliche Täter erlassen. In der Wohnung der beiden Beschuldigten - ein 49-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau - soll die Polizei nach Informationen der Süddeutschen Zeitung am Dienstag während einer mehrstündigen Hausdurchsuchung auf Hinweise für Verbindungen ins rechtsextremistische Milieu gestoßen sein. Eine Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft Duisburg bestätigte am Donnerstag nur, man prüfe aktuell, "ob die Verdächtigen der rechtsextremistischen Szene zugehören." Während der Razzia hätten sich jedoch "die Hinweise auf eine Tatbeteiligung beider Personen verdichtet."