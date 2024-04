Mit der Eroberung der strategisch bedeutenden Stadt Myawaddy haben die Widerstandsmilizen in Myanmar der Militärjunta eine empfindliche Niederlage zugefügt. Myawaddy im Teilstaat Kayin ist ein wichtiger Handelsknotenpunkt an der Grenze zu Thailand. "Das ist ein schwerer, schwerer Schlag für die Junta", sagte Phil Robertson, Myanmar-Experte der internationalen Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, dem Nachrichtensender Al Jazeera am Montag. "Es sieht so aus, dass die Junta den Krieg verliert." Nach Einnahme der 195 000-Einwohner-Stadt Myawaddy durch die Miliz Karen National Union und Einheiten weiterer Juntagegner sollen sich mehr als 500 Soldaten und Offiziere eines bedeutenden Militärpostens ergeben haben.