Im Krisenland Myanmar gerät die regierende Militärjunta zunehmend unter Druck. Seit Dienstagabend tobten in der Stadt Myawaddy an der Grenze zu Thailand heftige Kämpfe, berichteten am Mittwoch örtliche Medien und Augenzeugen übereinstimmend. Ein revolutionäres Bündnis unter Führung des bewaffneten Flügels der Karen National Liberation Army hatte dem Militär bereits Ende vergangener Woche in dem Gebiet schwere Verluste zugefügt. Nun griffen Rebellen offenbar erneut Stellungen der Armee an. Der thailändische Außenminister Parnpree Bahiddha-nukara sagte, sein Land sei bereit, 100 000 Flüchtlinge aus Myanmar aufzunehmen, wie die Zeitung Bangkok Post am Mittwoch berichtete.