In Berlin gingen am Mittwochabend etwa 3000 Menschen auf die Straße, auch in Leipzig, Hamburg und Frankfurt am Main gab es Demonstrationen. Österreich und die Niederlande betonen, keine Flüchtlinge aus Moria ins Land lassen zu wollen.

Nach der Zerstörung des griechischen Flüchtlingslagers Moria durch einen Großbrand haben mehrere Tausend Menschen bei Demonstrationen gefordert, Migranten von dort und von anderen Inseln der Ägäis in der EU und in Deutschland aufzunehmen. In Berlin beteiligten sich am Mittwochabend laut Polizei etwa 3000 Menschen, in Leipzig 1800, in Hamburg mehr als 1200 und in Frankfurt am Main 300.

Die Demonstranten verlangten die sofortige Evakuierung aller Lager auf den griechischen Inseln und die Aufnahme der Menschen. Einzelne Staaten müssten dabei vorangehen, da eine europäische Lösung nicht in Sicht sei, erklärte die Organisation "Seebrücke".

Auch die Internationale Liga für Menschenrechte hatte zu den Kundgebungen unter dem Motto "Wir haben Platz!" aufgerufen. Die Demonstranten zeigten Plakate mit Aufschriften wie "Moria evakuieren" und "Shame on you EU" ("Schande über Dich, EU"). Eine Evakuierung des Lagers sei wegen der dort herrschenden unhaltbaren hygienischen Zustände schon vor dem Feuer nötig gewesen, sagten Redner.

Österreich und Niederlande lehnen Aufnahme von Flüchtlingen ab

Österreich spricht sich weiter strikt gegen eine Aufnahme von Migranten aus dem durch ein Feuer stark zerstörten Lager in Moria aus. "Wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir hier nicht Signale ausschicken, die dann eine Kettenreaktion auslösen, der wir vielleicht nicht mehr Herr werden", sagte Außenminister Alexander Schallenberg am Mittwochabend in der ORF-Nachrichtensendung ZiB2.

Die Niederlande haben ebenfalls mitgeteilt, keine Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen. "Die Niederlande haben immer den Standpunkt vertreten, dass wir keine Menschen übernehmen", sagte die Staatssekretärin im Justizministerium, Ankie Broekers-Knol, dem TV-Sender RTL Nieuws. Den Haag hatte Griechenland zuvor humanitäre Hilfe zugesagt, "aber Flüchtlinge zu übernehmen, wie Deutschland das tun will, da ist die Antwort: nein."

Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hatte nach dem Großbrand in Moria gefordert, in Deutschland 2000 Migranten von dort aufzunehmen. Deutschland solle mit einem entsprechenden "Zeichen der Humanität" vorangehen, sagte der CSU-Politiker am Mittwochabend in der ARD.