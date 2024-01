In Libanon ist ein Kommandeur der schiitischen Hisbollah bei einem mutmaßlich israelischen Drohnenangriff getötet worden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Kreisen der Hisbollah und der Sicherheitsbehörden. Wissam al-Tauil wurde demnach beim Angriff einer israelischen Drohne auf sein Auto im Südlibanon getötet. Auch die Staatsagentur NNA berichtete, dass er bei einem Angriff mit einer israelischen Drohne getötet worden sei. Auch ein weiterer Mensch sei dabei ums Leben gekommen. Die Hisbollah bestätigte, dass Al-Tauil, der auch unter dem Kampfnamen Hadsch Jauad bekannt war, ums Leben gekommen sei. Die Miliz nannte keine weiteren Details. Israels Armee kommentiert Angriffe im Ausland oder Berichte darüber in der Regel nicht und äußerte sich auch am Montag nicht zu dem Angriff.