Albanien hat dem Bau von Auffanglagern für in Italien aufgegriffene Migranten zugestimmt. Das Parlament ratifizierte am Donnerstag ein Migrationsabkommen mit Italien, das den Bau der Lager ermöglicht. 77 der 140 Abgeordneten stimmten für den Vertrag mit Italien. Demnach kann das EU-Land zwei Lager in Albanien eröffnen, das selbst nicht Mitglied der EU ist. In einem s ollen die Migranten bei ihrer Ankunft überprüft, in einem zweiten sollen sie festgehalten werden, bis ihre Asylanträge bearbeitet sind. Die Regierung in Rom hofft, dass bis zu 3000 Fälle pro Monat bearbeiten werden können. Danach dürfen die Flüchtlinge oder Migranten entweder nach Italien und die EU einreisen oder aber sie werden zurückgeschickt. Das albanische Verfassungsgericht hatte eine Klage der Opposition gegen den Bau zurückgewiesen. Die EU-Kommission hatte erklärt, die italienischen Pläne würden nicht gegen EU-Recht verstoßen.