Am Montagmorgen erklärte der amtierende Regierungschef Xavier Bettel vom Staatschef, dem Großherzog Henri von Nassau, den Rücktritt seiner Regierung. Die Koalition aus Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen, die seit zehn Jahren das Land regiert, kommt nur noch auf 29 der 60 Sitze und verliert damit ihre Mehrheit.

Ob Frieden der neue Premierminister des Großherzogtums wird, steht offiziell noch nicht fest. Weder er noch der amtierende Regierungschef Xavier Bettel von der liberalen DP wollen sich am Tag nach der Wahl klar dazu äußern. Letzterer könnte theoretisch auf seinem Amt bestehen, da seine Partei zwei Sitze hinzugewonnen hat, mehr als alle anderen. Die größte Mehrheit hätten demnach CSV und DP, die gemeinsam auf 35 der 60 Sitze im Parlament kommen.

Auch eine Große Koalition ist denkbar

Wirtschaftspolitisch ähneln sich beide Parteien, was eine Koalition begünstigen würde. In dem Fall würde auch der amtierende Außenminister Jean Asselborn von der sozialdemokratischen LSAP nach 19 Jahren sein Amt ablegen müssen. In dem Fall strebe er aber, im Gegensatz zu Jean-Claude Juncker nach seiner Abwahl 2013, kein EU-Amt an, sondern wolle sich lieber auf seine Familie konzentrieren, sagt der 74-Jährige der SZ.

Doch die CSV könnte durchaus mit den Sozialdemokraten koalieren, die LSAP hat in der Wahl auch einen Sitz hinzugewonnen. Gemeinsam kommen sie auf 32 der 60 Sitze, die Große Koalition hätte in Luxemburg eine Mehrheit. In dem Fall, dass die liberale DP von Xavier Bettel ausgeschlossen wird, könnte Luc Frieden ihm auf jeden Fall an der Regierungsspitze nachfolgen.

Der christsoziale Spitzenkandidat ist ein Politiker mit klaren Führungsambitionen, weshalb luxemburgische Leitmedien jetzt schon davon ausgehen, dass das Land künftig von Luc Frieden mit einer konservativ-liberalen Regierung geführt wird. Der 60-jährige Anwalt war unter Juncker von 2009 bis 2013 Finanzminister. Nach der Niederlage seiner Partei übernahm er 2015 die Leitung der Deutschen Bank in Luxemburg. In der neuen Regierung will den Wirtschaftsstandort stärken, indem er Steuersenkungen für Unternehmen fordert. Auch die Zusammenarbeit mit den Nachbarländer will Frieden intensivieren. "Die neue Regierung wird pro-europäischer", versichert er der SZ.

Die Luxemburger sorgen sich nun mehr um die Inflation als um das Klima

Der grüne Koalitionspartner hat am Sonntag seine schlimmste Wahlniederlage der 40-jährigen Parteigeschichte erlebt. Das Ergebnis der Déi Gréng hat sich im Vergleich zur vorherigen Wahl halbiert, sie verlieren fünf ihrer neun Sitze im Parlament. Nicht nur verlieren sie jeglichen Regierungsanspruch, sondern weil sie die Hürde von fünf Abgeordneten nicht mehr erreichen, wird ihnen auch der Fraktionsstatus aberkannt. Weil mit der Position finanzielle Mittel geknüpft sind, werden sie ihre Partei umstrukturieren müssen.

Der Misserfolg der Grünen lässt sich durch einen Prioritätenverschiebung innerhalb der luxemburgischen Wählerschaft begründen. Sie sorgen sich laut Studien der Universität Luxemburg vor allem wegen des Wohnungsmangels und der schwindenden Kaufkraft, die Klimakrise rutscht an dritte Stelle. Das erklärt auch, warum die amtierenden grünen Minister Henri Kox (Wohnbau) und Claude Turmes (Energie) in ihren Bezirken verloren haben und nicht wieder ins Parlament einziehen.

Die rechte ADR legt hingegen zu. Nicht nur überholt sie die Grünen und wird viertstärkste Kraft, sondern stellt mit fünf Abgeordneten künftig eine eigene Fraktion und bekommt Staatsgeld, das den Grünen künftig fehlt. Vorwürfe gegen extremistische Mitglieder streitet Parteichef Fred Keup ab, das sei ihm "komplett Wurst", sagte er dem öffentlich-rechtlichem Radio 100,7. In der Opposition gewinnen auch die Luxemburger Piraten einen Sitz hinzu und kommen auf drei Sitze, die Linke kann ihre beiden Sitze verteidigen.

Im Lauf des Montags wurden die Parteispitzen im Palast des Großherzogs direkt neben der Abgeordnetenkammer erwartet. Noch am Abend sollte er beschließen, wer die neue Regierung bilden darf.