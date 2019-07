3. Juli 2019, 03:07 Uhr Libyen Luftangriff bei Tripolis trifft Flüchtlingslager: Dutzende Tote

Die Attacke galt einem Vorort der libyischen Hauptstadt. Behörden sprechen von 40 Toten und vielen Verletzten.

Bei einem Luftangriff in einem Vorort der libyschen Hauptstadt Tripolis ist ein Gefangenenlager für Migranten getroffen worden. Mindestens 40 Menschen seien in dem Lager in Tagiura getötet und 80 weitere verletzt worden, teilte ein Sprecher der libyschen Gesundheitsbehörden mit.

In einer Mitteilung machte die von den Vereinten Nationen unterstützte libysche Regierung die selbst ernannte Libysche Nationalarmee (LNA) des Generals Khalifa Haftar für den Luftangriff verantwortlich.

Libyen ist zwischen zwei rivalisierenden Regierungen gespalten. Beide werden jeweils von Milizen unterstützt, die verschiedene Städte kontrollieren. Haftars Truppen hatten im April eine Offensive zur Eroberung der Hauptstadt begonnen.