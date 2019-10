Detailansicht öffnen Parolen wie "Alle, wirklich alle" waren auf den Straßen von Beirut und Tripoli zu hören, gemeint ist: Keine konfessionelle Gruppe steckt hinter den Protesten, alle Libanesen sind auf den Straßen. (Foto: Marwan Naamani/dpa)

Es brennt in Libanon, erst in den Wäldern rund um Beirut, nun auch in den Straßen der Hauptstadt. Nachdem die Regierung vergangene Woche in den Augen vieler Libanesen ihre Unfähigkeit unter Beweis gestellt hatte, die Waldbrände zu löschen, errichteten Demonstranten nun Barrikaden und zündeten sie an. Polizei und Militär sperrten Straßen. Hunderttausende forderten in den vergangenen Tagen den Rücktritt der Regierung unter Ministerpräsident Saad al-Hariri. Sie kritisieren Korruption und Misswirtschaft in der politischen Führung.

Die Proteste setzen die Einheitsregierung von Hariri ernsthaft unter Druck. Am Montagabend kündigte Hariri nach einer Kabinettssitzung umfassende Wirtschaftsreformen an. Die Gehälter von Spitzenbeamten und Abgeordneten würden um die Hälfte gekürzt, mehrere Institutionen sollen abgeschafft werden, darunter das Informationsministerium. Außerdem werde die Regierung Millionenbeträge für arme Familien ausgeben, unter anderem 160 Millionen Dollar für Hauskredite.

Am Montagabend lief eine 72-stündige Frist aus, die Hariri seinen politischen Gegnern gesetzt hatte. Doch die Demonstrationen hielten auch am Montag an. Auslöser der Proteste war die Ankündigung, eine tägliche Gebühr auf die Nutzung von Kommunikationsdiensten wie Whatsapp zum Telefonieren zu erheben. Zwar zog die Regierung den Plan schnell wieder zurück, doch die Menschen blieben auf der Straße, ihre Wut hat sich über Jahre aufgestaut: Der Alltag vieler Libanesen wird immer beschwerlicher, sie haben mit Strom- und Wasserausfällen, steigender Arbeitslosigkeit und hohen Lebenshaltungskosten zu kämpfen.

Hisbollah-Chef Nasrallah versprach, keine neuen Steuern zu erlassen

Hariris Regierungspartner, Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah, meldete sich am Samstag in einer Fernsehansprache zu Wort und versprach, keine neuen Steuern zu erlassen. Er warnte allerdings, dass ein Regierungswechsel die Krise nicht lösen werde. Hisbollah, deren Milizionäre seit Jahren an der Seite der syrischen Regierungstruppen im Nachbarland kämpfen, schloss einen Rücktritt der Regierung allerdings aus. Dabei bröckelt die Regierung der nationalen Einheit längst. Samir Geagea, Chef der christlichen Partei Libanesische Kräfte, zog bereits am Samstag seine vier Minister aus der Regierung ab. Die Koalition sei nicht in der Lage, so die Begründung, die Probleme des Landes in den Griff zu bekommen. Libanon hat weltweit eine der höchsten Schuldenquoten.

Die wirtschaftlich prekäre Lage scheint die Libanesen über die Konfessionsgrenzen hinweg geeint zu haben. In Libanon leben 18 anerkannte Religionsgemeinschaften. Anders als in den Protesten zuvor ließen die Menschen Banner von politischen und religiösen Führern zu Hause, stattdessen wehte der grüne Zedernbaum der libanesischen Flagge über Städten wie Beirut und Tripoli. Parolen wie "Alle, wirklich alle" waren zu hören, gemeint ist: Keine konfessionelle Gruppe steckt hinter den Protesten, alle Libanesen sind auf der Straße. Kritik an der eigenen religiösen oder ethnischen Gruppe galt lange Zeit als verpönt und schädlich für die eigene Karriere, doch die Proteste machen diesmal weder vor Nasrallah noch vor Hariri halt: Demonstranten verbrannten Bilder beider Politiker.