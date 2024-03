Lettland wird den Schutz seiner Grenze zum benachbarten Belarus erneut verstärken. Angesichts einer steigenden Zahl von illegalen Grenzübertrittversuchen beschloss die Regierung in Riga am Dienstag Maßnahmen zur Sicherung und Überwachung der Grenze zum autoritär regierten Nachbarn. Damit werden dem Grenzschutz weitere Befugnisse in sechs Gebieten im Osten des baltischen EU- und Nato-Landes eingeräumt. Die Regelung soll bis 12. September gelten. Lettland hat zuletzt wieder mehr Migranten registriert, die unerlaubt von Belarus aus die Grenze in die EU überqueren wollten. Der Baltenstaat auf rund 172 Kilometern an Russlands engem Verbündeten.